Первые итоги сотрудничества Укравтодора и Waze в числах [инфографика]

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В декабре 2019 года государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) объединился с разработчиками популярного навигационного сервиса Waze для запуска совместного пилотного проекта, призванного повысить безопасность на дорогах и улучшить качество дорожного покрытия. И вот сейчас Укравтодор подвел итоги первых двух месяцев сотрудничества с Waze, опубликовав немного интересной статистики, представив сухие числа в удобном для восприятия формате инфографики.

Главное число — 54 067. Именно столько обращений получили сотрудники Укравтодора в рамках партнерства с дорожно-навигационным приложением Waze Украина.

Ожидаемо, большая часть этих заявлений — сообщения о ямах на дорогах (24 646 или 45,58%). Примерно четвертая часть жалоб (13 302 или 24,61%) пришлась на дорожные работы, перекрытие движения, препятствия, неработающие светофоры и отсутствие дорожных знаков в местах, где они должны быть. Доля ДТП составила 21,32%, что соответствует 11 528 сообщениям.

Нам бы тоже хотелось услышать подробности касательно эффективности мер, предпринятых в ответ на все эти заявления, но Укравтодор, увы, скромно умалчивает об этом. Так что нам остается верить, что все проблемные участки на дорогах были отремонтированы или будут отремонтированы в ближайшее время.

К слову, только сегодня президент Владимир Зеленский подписал законы, которые позволят Укравтодору привлечь дополнительно 19,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры.

Благодаря сотрудничеству с Waze и Укравтодора участники дорожного движения могут сообщать о ямах на дорогах, ДТП, дорожных работах, погодных проблемах и прочем с помощью смартфона. В Укравтодоре со своей стороны обещают оперативно реагировать на все эти обращения соответствующим образом. Кстати, буквально на днях Укравтодор сообщил о партнерстве с такси-сервисом Bolt.

В Укравтодоре также напоминают о существовании аналитически-диспетчерской группы, которая принимает жалобы от граждан о ситуации на дорогах по круглосуточному телефону: (044) 287-11-40.

Источник: Укравтодор