Первые подробности о линейке смартфонов Moto G8 2020 года





Анонс смартфонов серии Moto G8 ожидается ещё не скоро (скорее всего на выставке MWC 2020 в феврале следующего года), но первая информация о них уже появилась в сети. Пока известно о существовании двух аппаратов – Moto G8 Play и Moto G8 (или Moto G8 Plus), а также их характеристики.

Смартфон Moto G8 Play получит дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 1520×720 пикселей. Аппаратной платформой будет служить чипсет MediaTek MT6771 (Helio P60 или Helio P70). Объём оперативной памяти составит 3 / 4 ГБ, внутренней – 32 / 64 ГБ. Будущую новинку оснастят обычным сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 4000 мА·ч и NFC-модулем. Moto G8 Play будет работать под управлением Android 9 Pie.

Moto G8 или Moto G8 Plus, согласно источнику, будет построен на базе однокристальной системы Snapdragon 665. Устройство получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2280×1080 пикселей, до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ накопителя. В смартфоне будет установлена тройная камера с основным датчиком на 48 Мп и диафрагмой f/1.79. Два других – на 16 Мп с широкоугольным объективом и датчик глубины с разрешением 5 Мп. Смартфону также приписывают 25-мегапиксельную фронтальную камеру.

Напомним, текущая серия Moto G7, которая была представлена в феврале этого года, включает четыре модели: Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play. Серия Moto G8 будет обновлением существующих смартфонов.

Источник: Gizchina