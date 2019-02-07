Motorola официально представила квартет новых смартфонов Moto G (2019) среднего уровня: Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

Как и ожидалось, компания Motorola, принадлежащая Lenovo, представила сегодня в Бразилии новое, седьмое поколение смартфонов Moto G. Коротко говоря, все ранее опубликованные сведения о новых середнячках Motorola подтвердились. В линейку Moto G7 вошло четыре модели: самая доступная Moto G7 Play, обычная Moto G7, ее продвинутая версия Moto G7 Plus и долгоиграющий вариант Moto G7 Power. Дизайн у смартфонов ровно такой, какой был на многих утечках, попавших в сеть задолго до анонса.

G7 и G7 Plus

Новинки продолжают дизайнерские традиции, заложенные в последних аппаратах компании, и сзади отличить их от прошлогодних моделей G6 будет сложно. А вот спереди — они другие. Модели G7 и G7 Plus получили экраны с каплевидными вырезами под камеру, тогда как у Moto G7 Play и Moto G7 Power достались панели с широкими «бровями».

Moto G7 Play

Также Moto G7 и G7 Plus могут похвастать корпусами из метала и стекла, и покрытием P2i, защищающим от влаги, тогда как у Moto G7 Play и G7 Power довольствуются пластиковыми корпусами. Впрочем, для некоторых это может стать преимуществом. Только Moto G7 Plus получила поддержку новой технологии быстрой зарядки TurboPower, обеспечивающей зарядку на мощности 27 Вт. Всего 15 минут на зарядке обеспечат устройству до 12 часов автономной работы, но емкостью АКБ составляет всего 3000 мА·ч, что несколько огорчает. У Moto G7 и долгоиграющего Moto G7 Power мощность зарядки ограничена 15 Вт, а Moto G7 Play быстрая зарядка ограничена 10 Вт, зато ее основная камера умеет снимать видео разрешением 4K.

Moto G7 Power

Параметры новинок таковы:

Moto G7 Play

Экран — 5,7 дюйма IPS разрешением 1512х720 пикселей и соотношением сторон 19:9; Платформа — Qualcomm Snapdragon 632; Память — 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА·ч; Камеры — основная разрешением 13 Мп (F/2.0, 1.12 мкм, фазовый автофокус), фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 147,3х71,5х8 мм при массе 149 г.

Moto G7

Экран — 6,2 дюйма LTPS IPS разрешением 2270х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9; Платформа — Qualcomm Snapdragon 632; Память — 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА·ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 12 Мп (F/1.8, 1.25 мкм, фазовый автофокус) и дополнительным на 5 Мп с диафрагмой F/2.2, фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 157х75,3х8 мм при массе 172 г.

Moto G7 Plus

Экран — 6,2 дюйма LTPS IPS разрешением 2270х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9; Платформа — Qualcomm Snapdragon 636; Память — 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 3000 мА·ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 16 Мп (F/1.7, 1.22 мкм, фазовый автофокус, оптическая стабилизация) и дополнительным на 5 Мп с диафрагмой F/2.2, фронтальная с сенсором 12 Мп; Габариты — 157х75,3х8,3 мм при массе 176 г.

Moto G7 Power

Экран — 6,2 дюйма IPS LCD разрешением 1520х720пикселей и соотношением сторон 19:9; Платформа — Qualcomm Snapdragon 632; Память — 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти; Аккумулятор — 5000 мА·ч; Камеры — сдвоенная основная с основным модулем на 12 Мп (F/2.0, 1.12 мкм, фазовый автофокус) и дополнительным на 5 Мп с диафрагмой F/2.2, фронтальная с сенсором 8 Мп; Габариты — 159,4х76,9х9,3 мм при массе 193 г.

У всех моделей сканеры отпечатков пальцев расположены на тыльной стороне. Также можно отметить наличие портов USB-C, даже у младшей модели. Во всех случаях в качестве ОС выступает новая Android 9.0 без каких-либо оболочек. Что касается цен, в порядке старшинства за новинки будут просить от €150, €210, €250 и €300. Аппараты доступны в нескольких цветовых вариантах, в зависимости от модели. В Европе модели Moto G7 появятся примерно через неделю-две.

Источник: GSM Arena