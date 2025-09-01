Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость

Смартфоны Pixel 10 уже начали поступать покупателям, и вместе с этим появляются первые отзывы о проблемах. Часть владельцев столкнулась с тем, что их беспроводные зарядки не работают должным образом с новой серией Pixel.

На Reddit появились жалобы, что некоторые беспроводные зарядные устройства работают некорректно с Pixel 10. Проблемы могут проявляться по-разному. Например, телефон начинает заряжаться, но уже через несколько секунд или минут процесс останавливается (это касается как Pixel 10, так и Pro и XL). Или на некоторых зарядках скорость ограничена всего около 5 Вт. В отдельных случаях беспроводная зарядка вообще не работает.

В тестах зафиксировали случаи, когда Pixel 10 заряжался медленно на MagSafe-зарядке (но не Qi2) и старых Qi-устройствах, включая Pixel Stand второго поколения. Похоже, что это поведение повторяется с большинством старых беспроводных зарядок, хотя четкое объяснение пока отсутствует.

Причина может быть в Qi2

Вероятным объяснением является переход Pixel 10 на новый стандарт Qi2 и использование MPP (Magnetic Power Profile) вместо EPP (Extended Power Profile). EPP поддерживает до 15 Вт мощности. В то же время MPP также поддерживает до 15 Вт, но полагается на магниты для точного выравнивания смартфона на зарядке. Документации, которая бы подтвердила, что эти профили не взаимозаменяемы, пока нет. Но аналогичные проблемы уже случались ранее с другими устройствами.

Зарядка мощностью 5 Вт, конечно, менее удобна, но более медленный процесс в определенных случаях даже полезен для «здоровья» батареи. Однако для пользователя, который ожидает быструю зарядку, это скорее разочарование.

Что касается Pixel Stand, вероятная причина медленной зарядки заключается в том, что Google перенесла свой полупроприетарный метод быстрой зарядки в Qi2. Это означает, что предыдущий метод, который работал с Pixel Stand, больше не поддерживается.

В базе Wireless Power Consortium (WPC) для Pixel 10 нет указания на какие-либо ограничения скорости зарядки с не-Qi2 зарядками.

На Reddit даже появился скриншот ответа от поддержки Google, где сказано, что Pixel 10 поддерживает только Qi2-зарядки. Это создает определенные трудности для тех, кто уже имеет несколько беспроводных зарядок.

Что делать владельцам Pixel 10

Если вы уже успели приобрести смартфон новой серии Pixel 10 и надеетесь активно пользоваться именно беспроводной зарядкой, стоит проверить свои имеющиеся зарядные устройства. У разных пользователей результаты отличаются: у кого-то старые зарядки работают нормально, у кого-то — совсем нет.

Если зарядка работает, но медленно — это тоже вариант, и можно пользоваться дальше. Если результат не устраивает, придется купить новую зарядку.

Хорошая новость: на рынке уже немало Qi2-совместимых устройств, а Google делает большую ставку на этот стандарт, поэтому выбор будет только расти. Самый безопасный вариант — официальные Qi2-зарядки от Google, которые доступны в двух версиях.

Стоит напомнить, в прошлом году у Google Pixel 9 Pro XL также были проблемы с беспроводной зарядкой.

И еще одно

Кроме проблем с беспроводной зарядкой, стоит обратить внимание еще на один момент. Часть пользователей жалуется, что не может активировать бесплатный пробный период Gemini Pro, который Google добавляет к Pixel 10.

