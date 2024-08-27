Google Pixel 9 Pro XL: беспроводная зарядка работает с перебоями, даже с Pixel Stand

Первые владельцы нового смартфона Google Pixel 9 Pro XL столкнулись с проблемой в работе беспроводной зарядки. Она работает нестабильно.

Публикации на форумах Google и Reddit свидетельствуют, что покупатели Pixel 9 Pro XL в большинстве случаев сталкиваются со следующей ситуацией — беспроводная зарядка начинается нормально, но через несколько секунд или минут прекращается. Некоторые сообщают о проблеме с зарядными устройствами типа MagSafe и с чехлом. Однако у других пользователей проблемы проявляются даже при использовании «родного» зарядного устройства Google Pixel Stand и без чехла на смартфоне.

Журналисты 9to5google также дважды сталкивались с такой проблемой. В обоих случаях это проявлялось на Pixel Stand, устройство быстро мигало оранжевым и белым светом, чтобы указать на ошибку.

Google еще публично не признала эту проблему. Хотя на Reddit пользователь утверждает, что служба поддержки Google сообщила, что «это известная ошибка, которую они исследуют с инженерами».

Те владельцы Pixel 9 Pro XL, которые столкнулись с проблемой, говорят, что перегрева не происходит. Это свидетельствует о том, что сбой может быть не в аппаратном обеспечении или выравнивании устройств, а в программном обеспечении. Однако говорить наверняка еще рано. Меньшие версии Pixel 9 и Pixel 9 Pro, похоже, не пострадали, по крайней мере в такой же степени.

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Источник: 9to5google

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