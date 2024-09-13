Первые рендеры Galaxy S25: что нового в будущем смартфоне Samsung

Несколько дней назад появились первые рендеры Galaxy S25 Ultra, а теперь такие же изображения появились и для обычной модели Galaxy S25.

Ожидается, что будущий смартфон Samsung Galaxy S25 будет немного меньше своего предшественника по всем размерам. Его размеры будут составлять 146,9×70,4×7,2 мм по сравнению с 147×70,6×7,6 мм у Galaxy S24.

В целом по внешнему виду Galaxy S25 будет очень похож на S24, но будет иметь меньшие рамки (если эти рендеры точные) и кольца для камер на задней панели. Похоже, что плоские боковые грани останутся.

Galaxy S25 будет использовать либо собственный чипсет Exynos (скорее всего он будет маркироваться как Exynos 2500), либо флагманский Snapdragon 8 Gen 4. По этому поводу публикуются противоречивые сообщения. Процессор дополнит оперативная память объемом 12 ГБ. Минимальная емкость хранилища все еще составляет 128 ГБ, как и в прошлом году. Емкость аккумулятора, вероятно, также останется неизменной и составит 4000 мАч.

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Как сообщает источник этих рендеров, официальная презентация семейства смартфонов Samsung Galaxy S25 должна состояться в течение недели, которая начнется 13 января 2025 года.

Источник: gsmarena

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