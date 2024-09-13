Новости Технологии 13.09.2024 в 11:12 comment views icon

Первые рендеры Galaxy S25: что нового в будущем смартфоне Samsung

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Первые рендеры Galaxy S25: что нового в будущем смартфоне Samsung

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Несколько дней назад появились первые рендеры Galaxy S25 Ultra, а теперь такие же изображения появились и для обычной модели Galaxy S25.

Ожидается, что будущий смартфон Samsung Galaxy S25 будет немного меньше своего предшественника по всем размерам. Его размеры будут составлять 146,9×70,4×7,2 мм по сравнению с 147×70,6×7,6 мм у Galaxy S24.

Перші рендери Galaxy S25: що нового у майбутньому смартфоні Samsung

В целом по внешнему виду Galaxy S25 будет очень похож на S24, но будет иметь меньшие рамки (если эти рендеры точные) и кольца для камер на задней панели. Похоже, что плоские боковые грани останутся.

Перші рендери Galaxy S25: що нового у майбутньому смартфоні Samsung

Galaxy S25 будет использовать либо собственный чипсет Exynos (скорее всего он будет маркироваться как Exynos 2500), либо флагманский Snapdragon 8 Gen 4. По этому поводу публикуются противоречивые сообщения. Процессор дополнит оперативная память объемом 12 ГБ. Минимальная емкость хранилища все еще составляет 128 ГБ, как и в прошлом году. Емкость аккумулятора, вероятно, также останется неизменной и составит 4000 мАч.

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Перші рендери Galaxy S25: що нового у майбутньому смартфоні Samsung

Как сообщает источник этих рендеров, официальная презентация семейства смартфонов Samsung Galaxy S25 должна состояться в течение недели, которая начнется 13 января 2025 года.

Источник: gsmarena

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