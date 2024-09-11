Samsung Galaxy S25 Ultra становится похожим на Sony Xperia — рендеры демонстрируют флагман со всех сторон

Информатор OnLeaks в сотрудничестве с AndroidHeadlines показал изображения Samsung Galaxy S25 Ultra со всех сторон. Ранее можно было увидеть только переднюю сторону смартфона.

Комплект рендеров дает четкое представление о формах и пропорциях Galaxy S25 Ultra. Изображения подтверждают отход Samsung от прямых углов своего флагмана. В течение нескольких предыдущих поколений компания сохраняла форму прямоугольника в дизайне телефона — сейчас углы несколько закруглены.

Такая форма вызвала нарекания пользователей из-за неудобства с ношением в кармане и тому подобное. Несмотря на собственную настойчивость, Samsung, похоже, прислушалась к мнению владельцев своего самого дорогого моноблочного смартфона.

В остальном дизайн S25 Ultra наследует серию. Грани тоже прямые, почти не закругленные. Это также бывает неудобно, но Samsung следует модным трендам, которые определяют, в частности, Apple iPhone с подобными гранями. Но у предыдущих Ultra рамка все же была более закруглена снизу. Корейский флагман в целом стал более похожим на серию Sony Xperia, которая хоть и не пользуется слишком большой популярностью на рынке, однако имеет положительные отзывы о дизайне.

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AndroidHeadlines считает, что Samsung Galaxy S25 Ultra сохранит аккумулятор емкостью 5000 мАч несмотря на уменьшение толщины. Сторонники уже некоторое время радуются слухам о Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 во всех вариантах флагмана — чипы Exynos традиционно непопулярны.

Galaxy S25 Ultra получит 50 МП сверхширокоугольную камеру с датчиком ISOCELL JN3, 200 МП основную камеру H2 и 10 МП 3x телефото с датчиком IMX754. S25 Ultra будет легче своего предшественника — всего 219 г по сравнению с 232 г. При меньших габаритах он сохранит тот же размер экрана. Релиз телефона источники ожидают 13 января 2025 года.

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Источник: Android Headlines

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