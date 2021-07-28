Первый бета-тест многопользовательского режима Halo Infinite стартует 29 июля

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Первое техническое предварительное тестирование многопользовательского режима игры Halo Infinite начнется завтра, 29 июля. Бета-тестирование продлится всего лишь несколько дней – до воскресенья 1 августа. Это будет первая из многих технических предварительных версий для Halo Infinite. Microsoft готовится запустить бесплатный многопользовательский режим игры в конце этого года.

В рамках первого раунда будет осуществляться тестирование игрового процесса при сражениях против ботов. Разработчики из 343 Industries намерены «собирать отзывы о поведении ботов и производительности в сети». Арена ботов будет доступна на трёх картах. Для игроков предусмотрены различные испытания, которые они смогут опробовать в ближайшие выходные. Также игроки смогут опробовать Weapon Drills – возможность проверить оружие перед боем на арене на простом огневом рубеже. Для тестирования будет предложено множество оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты и др.

Дополнительно 343 Industries протестирует пользовательский интерфейс Halo Infinite, в том числе то, как игроки открывают боевые пропуски, взаимодействуют с испытаниями и используют магазин внутри игры.

«В этой технической предварительной версии будет представлен усечённый боевой пропуск и небольшая часть параметров настройки, запланированных к запуску», — сообщает 343 Industries.

Это тестирование также будет включать в себя новое веб-приложение и мобильное приложение Halo Waypoint, в котором игроки смогут настроить персонажа или просмотреть прогресс и испытания боевого пропуска.

Более подробные сведения о проведении первого бета-теста многопользовательского режима Halo Infinite планируется предоставить во время специальной живой трансляции, запланированной на 17:00 по Киевскому времени.

Tomorrow, we’re going live with the first look at #HaloInfinite’s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what’s in store, and how you’ll get in if you’re selected. 🕙 Wednesday, July 28th @ 2PM PT

📺🟣: https://t.co/dda9QxxAU8

📺🔴: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1 — Halo (@Halo) July 27, 2021

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться в программе Halo Insider и получить приглашение.

Добавим, многопользовательский режим Halo Infinite будет запущен вместе с кампанией в конце этого года и станет бесплатной частью игры, доступной для всех пользователей Xbox или ПК. Как ожидается, игра будет работать со скоростью до 120 кадров в секунду в этом режиме на Xbox Series X и сможет предложить классические игровые режимы, такие как захват флага. Также, по предварительным данным, в игре появятся новые способности, такие как использование крюка для захвата предметов.

Источник: The Verge