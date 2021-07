Первый бета-тест многопользовательского режима Halo Infinite стартует 29 июля

Первое техническое предварительное тестирование многопользовательского режима игры Halo Infinite начнется завтра, 29 июля. Бета-тестирование продлится всего лишь несколько дней – до воскресенья 1 августа. Это будет первая из многих технических предварительных версий для Halo Infinite. Microsoft готовится запустить бесплатный многопользовательский режим игры в конце этого года.

В рамках первого раунда будет осуществляться тестирование игрового процесса при сражениях против ботов. Разработчики из 343 Industries намерены «собирать отзывы о поведении ботов и производительности в сети». Арена ботов будет доступна на трёх картах. Для игроков предусмотрены различные испытания, которые они смогут опробовать в ближайшие выходные. Также игроки смогут опробовать Weapon Drills – возможность проверить оружие перед боем на арене на простом огневом рубеже. Для тестирования будет предложено множество оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты и др.

Дополнительно 343 Industries протестирует пользовательский интерфейс Halo Infinite, в том числе то, как игроки открывают боевые пропуски, взаимодействуют с испытаниями и используют магазин внутри игры.

Это тестирование также будет включать в себя новое веб-приложение и мобильное приложение Halo Waypoint, в котором игроки смогут настроить персонажа или просмотреть прогресс и испытания боевого пропуска.

Более подробные сведения о проведении первого бета-теста многопользовательского режима Halo Infinite планируется предоставить во время специальной живой трансляции, запланированной на 17:00 по Киевскому времени.

Tomorrow, we’re going live with the first look at #HaloInfinite’s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what’s in store, and how you’ll get in if you’re selected.

🕙 Wednesday, July 28th @ 2PM PT

📺🟣: https://t.co/dda9QxxAU8

📺🔴: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1

— Halo (@Halo) July 27, 2021