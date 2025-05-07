Новости Кино 07.05.2025 в 17:52 comment views icon

Вышел тизер третьего сезона «Основания» / Foundation — Sci-Fi сериала по романам Айзека Азимова (премьера в июле)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вышел тизер третьего сезона «Основания» / Foundation — Sci-Fi сериала по романам Айзека Азимова (премьера в июле)

Apple TV+ опубликовала тизер и кадры третьего сезона «Основания» — научно-фантастического сериала по одноименной книжной серии Айзека Азимова.

Телевизионная экранизация «Основания» стартовала в 2021 году и повествовала о восстании Основания (официально: организация для составления энциклопедии галактических знаний, а на самом деле — тайном направлении развития общества) против правителей Империи. По расчетам психоисторика Гарри Селдона в течение 500 лет Империя погибнет — это невозможно предотвратить, однако можно смягчить последствия.

Главные роли взяли на себя Джаред Харрис, Ли Пейс и Лу Ллобелл, которые вернутся и в третьем сезоне, действие которого будет происходить через полтора века после событий второго.

«Оснвоание становится все более известным, далеко за пределами своего скромного начала, в то время как Империя Клеонской династии сокращается. В то время как обе галактические державы заключают непростой союз, угроза для всей галактики появляется в лице грозного военачальника, известного как «Мул», чья цель — править вселенной с помощью физической и военной силы, а также контроля над разумом. Можно только догадываться, кто победит, кто проиграет, кто выживет и кто умрет, когда Гарри Селдон, Гаал Дорник, Клеоны и Демерзель играют в потенциально смертельную игру в межгалактические шахматы», — из официального синопсиса.

Среди новичков: Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синневе Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александр Сиддиг и Трой Коцур. Пилу Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов») играет Мула, что кажется идеальным кастингом.

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Сериал продлили на третий сезон в 2023 году, хотя через несколько месяцев шоураннер Дэвид С. Гойер отказался от сотрудничества, якобы из-за проблем с бюджетом. Сейчас он все еще вовлечен в проект как продюсер.

Третий сезон «Основания» дебютирует на Apple TV+ 11 июля, новые эпизоды будут выходить еженедельно до 12 сентября. Среди других интересных Sci-Fi новинок стриминга ожидаем экранизацию «Дневников киллербота» Марти Уэллс и киберпанкового романа «Нейромант» Уильяма Гибсона.

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