Новости Кино 23.09.2024 в 17:52 comment views icon

Первый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel — Флоренс Пью и Себастиан Стэн собирают команду антигероев

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Ігор Панченко

Автор новостей

Киновселенная Marvel пополнится новой командой антигероев. Студия показала первый трейлер фильма «Громовержцы», где главные роли исполнят Флоренс Пью и Себастиан Стэн.

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«Громовержцы» будут рассказывать о команде злодеев, которых правительство отправляет на опасные миссии. Концепция напоминает «Грязную дюжину» или «Отряд самоубийц» от DC. По сюжету, депрессивная убийца Елена Белова собирает самых неожиданных неудачников киновселенной Marvel.

В фильме также будут: Баки Барнс (Себастиан Стэн), Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер (Уайатт Расселл), Таскмастер (Ольга Куриленко), Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус).

Режиссером фильма выступил Джейк Шрейер. Продюсером стал Кевин Файги, а исполнительными продюсерами — Луис Д’Эспозито, Брайан Чапек, Джейсон Тамез и Скарлетт Йоханссон. Сценарий написали Эрик Пирсон, Ли Сун Джин и Джоанна Кало.

Премьера «Громовержцев» в Украине запланирована на 1 мая 2025 года.

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Источник: Indiewire

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