«Ориентация на разнообразие»: в DC объяснили, чем будет отличаться обновленная киновселенная от Marvel

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Одна из причин, по которой DC так долго не мог создать собственный эквивалент MCU, заключается в том, что их персонажей гораздо труднее объединить «под одной крышей», чем героев Marvel, которые живут в Нью-Йорке и созданы почти в одно и то же время одной группой людей.

Сейчас эта задача перешла в руки Джеймса Ганна, который возглавил DC Films вместе с Питером Сафраном, и взялся за разработку первых проектов обновленной вселенной — среди которых анимационный сериал Creature Commandos и история о молодом Супермене с Дэвидом Коренсветом, который заменил Генри Кавилла.

В новом интервью Ганн сказал, что их вселенная в первую очередь будет отличаться от конкурента «ориентацией на разнообразие и необычность» персонажей.

«Что мне нравится в DC — так это комиксы, отличающиеся по тональности, помимо основных. Например Watchmen, The Dark Knight Returns и All-Star Superman. В этом DC очень отличается от Marvel, и я хочу это сохранить», — сказал Ганн в интервью EW.

«Creature Commandos» чрезвычайно подходит для отражения идеи Ганна — это острая история о монстрах, борющихся со своим темным прошлым, которая к тому же охватывает целый ряд хорошо знакомых и странных персонажей, таких как Франкенштейн, его Невеста, Доктор Фосфор и другие.

«Я привык иметь дело с чудаками», — говорит Ганн. «Creature Commandos похожи на Стражей Галактики. Все Стражи — действительно хорошие персонажи в глубине души, однако это не обязательно будет касаться новых существ».

Сериал «Creature Commandos» дебютирует 5 декабря на Max, тогда как новый «Супермен» находится на стадии постпродакшена и выйдет в кинотеатрах 11 июля 2025 года.

«Супермен — это действительно начало всего, это огромная эпопея. Это шанс для людей попробовать новую историю на вкус. Будет масса интересных ссылок на другие творения DC, куча подсказок относительно будущих проектов».

«Супермен», ранее известный как «Супермен: Наследие» — первый фильм в новой версии киновселенной DC. Ганн руководил съемочным процессом по собственному сценарию, который сосредоточится на истории юного Супермена.

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Кроме Коренсвета к фильму присоединилась Рэйчел Броснахен («Удивительная миссис Мейзел»), которая сыграет Лоис Лейн, тогда как роль злодея Лекса Лютора взял на себя Николас Холт (который, кстати, изначально пробовался на роль Кларка Кента).

Остальной актерский состав будет включать Марию Габриэлу де Фарию в роли Инженера, Скайлера Джизондо в роли Джимми Олсена, Сару Сампайо в роли Евы Тешмахер, Теренс Розмар в роли Отиса и Энтони Кэрригана в роли Метаморфо. Также в фильме появится сын Кристофера Рива, который играл Кларка Кента в 1978 году — в роли телерепортера. Вероятно, мы увидим и новую Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.

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