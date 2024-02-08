Первый взгляд на Pixel Fold 2 – заметный редизайн складного смартфона Google

Сайт Android Authority опубликовал фото будущего складного смартфона Google Pixel Fold 2. Фотография демонстрирует довольно радикальную, как для Google, смену дизайна. Также стали известны некоторые другие данные о его внешности.

Из фотографии Pixel Fold 2 видно, что следующий складной телефон Google получит относительно более узкий внешний экран. Хотя размеров нет, сравнение фото Pixel Fold первого и второго поколений передает разницу в пропорциях. Источник сообщил, что соотношение сторон внутреннего экрана ближе к квадрату. Общий форм-фактор Pixel Fold 2 может быть ближе к OnePlus Open, экраны которого по соотношению находятся между Pixel Fold и Samsung Galaxy Fold 5.

Изменение форм-фактора Pixel Fold 2 может иметь практическую пользу: многие приложения Android до сих пор не оптимизированы для планшетов. Сделав Pixel Fold первого поколения таким широким, как он есть, Google пришлось применить обходные пути для работы с некорректно работающими в альбомном режиме приложениями. Компания даже разработала совершенно новую функцию ОС в Android 14 QPR1, позволяющую пользователям принудительно переключать такие программы, как Instagram, в полноэкранный режим. Если бы Google решила сделать Pixel Fold первого поколения более узким, тогда ей не нужно было бы прибегать к таким уловкам – о соотношении сторон заставило бы большинство приложений воспроизводить интерфейс, оптимизированный для телефона.

Фото также указывает, что блок камер на задней панели получил редизайн. Pixel Fold 2, похоже, имеет изолированный островок камеры в левом верхнем углу. Он состоит из четырех камер, вероятно, включающих основной широкоугольный объектив, дополнительный сверхширокоугольный объектив, третичный перископический телеобъектив и неизвестный четвертый.

Дизайн блока камер Pixel Fold 2 значительно отличается от предыдущих телефонов Pixel, каждый из которых имеет культовую форму выступающей полосы. Это в определенной степени соответствует слухам о дизайне Google Pixel 9, у которого больше нет панели камер от края до края.

Согласно источнику, Pixel Fold 2 также имеет некоторые другие сходства дизайна с будущей серией Pixel 9. Это более скругленные внутренний и внешний дисплеи и алюминиевая рама. Телефон похож на Pixel первого поколения по ощущению материала.

Хотя нет фотографий внутреннего экрана, источник сообщил, что Pixel Fold 2 теперь имеет вырез камеры в верхнем правом углу. Это контрастирует с Pixel Fold первого поколения, где селфи-камера скрывалась в верхней рамке. Pixel Fold 2 достаточно тонкий, но складка на экране достаточно заметна.

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Устройство всё еще находится в начале этапа инженерной проверки (EVT). Это значит, что дизайн может измениться, поскольку до начала массового производства устройства есть несколько месяцев.