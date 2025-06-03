Терминатор в версии украинки: вышел финальный трейлер «M3GAN 2.0» с роботом-убийцей Иванной Сахно

Blumhouse представила финальный трейлер «M3GAN 2.0», в котором машина для убийств Амелия (Иванна Сахно) бросает вызов киборгу-кукле.

В фильме искусственный интеллект решает снова выйти из-под контроля, но ситуация начнет накаляться еще больше. Главная интрига — бой двух робо-убийц. Создатели вдохновлялись из «Терминатора 2», где два киборга на основе ИИ сталкиваются в жестком противостоянии.

С одной стороны в трейлере показана киборг-кукла M3GAN, которая в первой части была создана для защиты детей, а именно — своей владелицы девочки Кэди. Она проанализировала свои ошибки и пришла к выводу, что просто «слишком беспокоилась» за Кэди. Но тетя Джемма напоминает, что основная проблема в том, что из-за этого M3GAN убивала. С другой стороны, появляется Амелия — военная версия M3GAN, которая охотится на всех, кто причастен к ее созданию. Основой целью она выбрала Джемму, вокруг чего происходит основная драма фильма.

В «M3GAN 2.0» Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу снова играют Джемму и Кэди — тетю и племянницу. Вместе с ними появятся новые персонажи, которых играют Брайан Джордан Альварес, Аристотель Атари, Тимм Шарп, Джемейн Клемент и Джен Ван Эппс. Режиссером стал Джерард Джонстон, а сценарий снова написала Акела Купер.

«M3GAN 2.0» выходит в кино 27 июня.

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Источник: Colider