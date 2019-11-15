Tesla зарегистрировала торговую марку CYBRTRK и показала тизер пикапа в стиле Blade Runner





Tesla продолжает подогревать интерес общественности к и без того горячо ожидаемому анонсу своего пикапа, чья презентация, как известно, пройдет 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от ракетного завода SpaceX. Вчера компания разослала журналистам приглашения на пресс-конференцию с дополнительными деталями, указав точное место и время проведения мероприятия, дополнив его новым загадочным тизерным изображением, перекликающимся с культовым фантастическим фильмом «Бегущий по лезвию» / Blade Runner.

Для фанатов Blade Runner связь очевидна, но для остальных оставим подсказку — достаточно взглянуть на надпись Los Angeles November 2019. Это уже далеко не первая отсылка.

Как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих новостях, дата презентации выбрана неспроста: как известно, события Blade Runner происходят как раз в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. Да и все эти отсылки к неумирающей классике фантастики тоже делаются неспроста. Сам Маск ранее неоднократно называл грядущую новинку «футуристическим пикапом в стиле киберпанк прямиком из вселенной Blade Runner» и говорил, что автомобиль «будет похож на бронетранспортер из будущего». В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в том, что дизайн пикапа будет вдохновен Blade Runner. Однако теперь отпали последние сомнения. Не секрет, что глава Tesla больше всего ждет именно этой презентации именно по этой причине.

Возвращаясь к тизеру, новый, как и предыдущий, не дает четкого понимания о том, как же будет выглядеть авто. И едва ли мы узнаем это до анонса. Но кусочек пикапа все же увидеть можно, достаточно внимательно посмотреть в точку, из которой исходит яркий световой луч, невольно вызывающий ассоциации со Star Wars. Ниже можно разглядеть шины и примерно прикинуть на какой высоте будут находиться фары.

Еще одна немаловажная деталь: незадолго до рассылки приглашений на мероприятие стало известно, что Tesla зарегистрировала торговую марку CYBRTRK. До этого момента считалось, что Tesla назовет свой первый пикап Cyber Truck, но, похоже, Маск в своем стиле придумал еще более удачное, а точнее будет сказать «нескучное», название.

До этого мы слышали об очень футуристическом дизайне (настолько, что «сердце замирает от восторга»), паре электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полном приводе, адаптивной подвеске, 400-500 миль запаса хода, буксировочной мощности в 136 000 кг и автопилоте. Также Маск обещал, что пикап Tesla будет практичнее, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911 при цене менее $50 тыс.