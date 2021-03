Pikmin: Создатели Pokémon Go выпустят новую игру в дополненной реальности по франшизе Nintendo

Компания Niantic, разработчик популярной игры Pokémon Go, объявила о новом партнёрстве с Nintendo. В рамках сотрудничества планируется выпустить новую мобильную игру с дополненной реальностью, основанную на популярной франшизе Nintendo Pikmin.

Пока что о новом проекте известно не так уж много. Niantic заявляет, что «приложение будет включать в себя игровые действия, которые будут поощрять ходьбу и сделают ходьбу более увлекательной». Новая игра Pikmin AR будет первой разработкой Niantic Tokyo Studio.

We're overjoyed to make new memories with our partners at @Nintendo and YOU! 🌱 Imagine exploring the world through the wonder of AR and alongside all of your pals — including your new #Pikmin friends!

