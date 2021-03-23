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Pikmin: Создатели Pokémon Go выпустят новую игру в дополненной реальности по франшизе Nintendo

Pikmin: Создатели Pokémon Go выпустят новую игру в дополненной реальности по франшизе Nintendo

Pikmin: Создатели Pokémon Go выпустят новую игру в дополненной реальности по франшизе Nintendo


Компания Niantic, разработчик популярной игры Pokémon Go, объявила о новом партнёрстве с Nintendo. В рамках сотрудничества планируется выпустить новую мобильную игру с дополненной реальностью, основанную на популярной франшизе Nintendo Pikmin.

Пока что о новом проекте известно не так уж много. Niantic заявляет, что «приложение будет включать в себя игровые действия, которые будут поощрять ходьбу и сделают ходьбу более увлекательной». Новая игра Pikmin AR будет первой разработкой Niantic Tokyo Studio.

Франшиза Pikmin посвящена исследованию очень похожей на Землю планеты со стаями очаровательных существ Pikmin. Последняя игра в серии Pikmin – Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switch – является обновлённой версией игры 2013 года, выпущенной для Wii U.

Судя по всему, Niantic и Nintendo заключили долгосрочное партнёрское соглашение, которое не ограничивается одной лишь игрой Pikmin. Более подробная информация о будущих приложениях будет раскрыта «в ближайшие месяцы».

Игру Pikmin планируется выпустить до конца этого года.

Источник: The Verge

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