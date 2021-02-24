PixelJunk Raiders — следующий эксклюзив для Google Stadia — выйдет 1 марта
Внутренних игровых студий Stadia, как известно, у Google больше нет, но совсем без эксклюзивов игровой стриминговый сервис поискового гиганта, похоже, не останется: 1 марта на платформе выйдет PixelJunk Raiders — новая игра в давней серии PixelJunk (первая игра вышла в 2007 году) от японской студии Q-Games. Она будет бесплатна для подписчиков Stadia Pro.
PixelJunk Raiders — атмосферный «рогалик» от третьего лица в фантастической сеттинге с «сотнями уникальных миссий». В центре сюжета — планета Тантал, которую атаковали злобные инопланетяне, стремящихся забрать всю жизненную энергию ее обитателей. Игроку предстоит вывести жителей из состояния искусственной спячки, в которое тех погрузили инопланетяне, сразить захватчиков и узнать тайну неких Хранителей.
Одновременно разработчики опубликовали первый трейлер, демонстрирующий захватывающее визуальные эффекты и эффектные сражения.
Дебютный трейлер PixelJunk Raiders
В трейлере можно увидеть надпись «Only on Stadia». То есть, формулировка явно указывает, что PixelJunk Raiders будет не временным эксклюзивом, как Crayta, а постоянным, но были случаи, когда и такие формулировки означали временную эксклюзивность.