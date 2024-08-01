«ПК с ценой от $700»: CEO Qualcomm анонсировал более дешевые ноутбуки Copilot+ PC с Snapdragon X

Сейчас Microsoft Surface Laptop за $999 — самый дешевый Copilot+ PC на процессоре Snapdragon X Plus. По словам Qualcomm, в 2025 году подобные ноутбуки будут стоить от $700.

«Поскольку мы с нетерпением ждем 2025 года, помимо новых преимуществ в дизайне, наша дорожная карта продуктов серии X получит ПК с розничной ценой от $700 без ущерба для производительности NPU», — сказал CEO и президент Qualcomm Кристиано Амон во время конференции по финансовым результатам компании за Q3.

Генеральный директор не уточнял, что именно это будут за компьютеры — только назвал цену. Кроме ноутбуков, это могут быть и любые другие решения. Впрочем, похоже, речь идет о более дешевых процессорах, в которых не уменьшена производительность блока искусственного интеллекта.

Qualcomm пока не раскрывает цифр продаж или финансовых результатов первой волны ноутбуков на Snapdragon X Elite и X Plus — «слишком рано». Кристиано Амон добавил, что «мы уже работаем с OEM-производителями над следующей волной Copilot+ PC».

Кристиано Амон говорит, что на выставке IFA, которая начнется в первые выходные сентября, будет анонсировано больше продуктов для ПК. Он считает, что Qualcomm будет «одним из лучших поставщиков кремния» для ПК с искусственным интеллектом.

Во время отчета о прибыли компания упомянула, что два неназванные крупные китайские OEM-производители подписали с ней долгосрочные соглашения, подобные лицензионному соглашению с Apple, которое действует до 2027 года. Также говорилось, что Qualcomm имеет новый флагманский процессор для телефонов, который будет представлен на саммите Snapdragon в конце октября. Смартфоны выйдут в конце этого или в начале 2025 года.

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Источник: The Verge

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