Батарея Microsoft Surface Laptop с Snapdragon X Elite не потеряла ни одного процента за 10 часов сна — свидетельство пользователя

Батареи ноутбуков с Windows всегда разряжались даже с закрытой крышкой в режиме ожидания. Microsoft, похоже, не обращала на это внимания, но это изменилось в Surface Laptop с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Хотя можно обвинять отсутствие усовершенствований программного обеспечения, важным фактором также была неэффективность традиционной системной логики.

Один из владельцев нового Microsoft Surface Laptop 7 Microsoft Surface Laptop удивляется автономности ноутбука в X Twitter. С закрытой крышкой, переходя в режим сна, устройство может работать часами без потери ни одного процента заряда. В сообщении Паркер Бертон говорит, что количество энергии в батарее осталось неизменным в течение 10 часов.

Если не выбрать другие настройки, когда крышка ноутбука с Windows закрыта, он автоматически переходит в спящее состояние, которое должно быть режимом чрезвычайно низкого энергопотребления. Лэптоп возвращается в свое предыдущее состояние, когда крышка открывается. Проблема заключается в том, что эта функция не работает должным образом. Бесчисленное количество пользователей на Reddit и других форумах постоянно жалуются на это явление.

Пока непонятно, ведут ли себя так же другие ноутбуки с Snapdragon X Elite. Но если да, это весомый стимул для приобретения нового ноутбука. Впрочем, фактором, сдерживающим продажи Copilot+ PC является довольно высокая их цена, которую многие считают неоправданной имеющейся производительностью и автономностью.

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Источник: Wccftech

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