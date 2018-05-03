Планшет Samsung Galaxy Tab S4 прошёл Wi-Fi сертификацию

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Организация WiFi Alliance провела сертификацию планшета Samsung Galaxy Tab S4, который в настоящее время готовится к выпуску корейской компанией.

WiFi Alliance не торопится делиться информацией о технических характеристиках новой модели планшета. Опубликован лишь модельный номер (SM-T835) и операционная система (Android 8.0 Oreo). Поддерживаются частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц.

По предварительным данным, на рынок поступят версии как только с модулем беспроводной связи Wi-Fi, так и с поддержкой мобильной связи LTE. Предыдущие слухи также утверждали, планшет Samsung Galaxy Tab S4 получит процессор Snapdragon 835, 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1600 точек (соотношение сторон 16:10), 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Камеры используют 12- и 8-мегапиксельный сенсоры.

Точные сроки официальной презентации планшета Samsung Galaxy Tab S4 пока не сообщаются. Предполагается, что он может быть представлен во время проведения выставки IFA 2018, которая откроется 31 августа.

Источник: gsmarena