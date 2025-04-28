Новый законопроект о криптовалютах в Украине: запретят некоторые виды рекламы и защитят потребителей

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект под номером №10225-д. Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и в закон «О рекламе», а также другие законодательные акты, чтобы урегулировать оборот виртуальных активов (криптовалют).

Например, предлагается запретить некоторые виды рекламы, а в случае нарушения правил будут наложены штрафы: от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай (до 170 тыс. грн). Также до 31 декабря 2027 года возможно наложение штрафов в размере от 300% до 600% стоимости размещенной рекламы. Касаться рекламные ограничения будут не только самой криптовалюты, но и программного обеспечения или программно-аппаратных комплексов.

Предлагается запретить:

утверждать, что виртуальные активы являются средством платежа или обмена в Украине;

отождествлять виртуальные активы с электронными или цифровыми деньгами (кроме токенов электронных денег);

проводить платежные операции за товары через виртуальные активы; Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

делать прогнозы по изменению стоимости виртуальных активов.

Также реклама токенов должна будет содержать информацию о наличии авторизации эмитента или банковской лицензии, в зависимости от типа токена.

Запретят также:

В случае прекращения или запрета публичного предложения виртуальных активов эмитенты обязаны прекратить их рекламу в течение трех рабочих дней. По требованию регулятора реклама должна быть остановлена или запрещена также в течение трех дней.

Тем временем законопроект о виртуальных активах прошел Комитет и рекомендован к рассмотрению в первом чтении. В нем есть определение понятия виртуальных активов, которые разделены на три категории:

токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество; токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте; другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам.

Право собственности на виртуальные активы приобретается через эмиссию, сделку, закон или решение суда и подтверждается владением средствами доступа, такими как криптографические ключи. Закон предусматривает презумпцию правомерности владения, если судом не установлено иное.

публичное предложение виртуальных активов требует оформления «белой книги» — документа с подробной информацией об активе, эмитенте и рисках. Допуск к торгам на торговых площадках также регулируется четкими процедурами, включая авторизацию и раскрытие информации.

белая книга является обязательным документом для публичного предложения, который должен быть правдивым, четким и не вводить в заблуждение. Маркетинговые сообщения должны соответствовать этой информации, содержать предостережения о рисках и не распространяться до обнародования белой книги.

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (хранение, торговля, перевод и т.д.), должны пройти авторизацию, соответствовать организационным и финансовым требованиям и обеспечивать защиту клиентов.

защита владельцев активов и клиентов через прозрачность, раскрытие информации и меры против инсайдерской торговли, манипулирования рынком и незаконного разглашения информации.

определяется вопрос налогообложения.

Предлагается относительно налога на доходы физических лиц:

вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами;

облагать налогом именно прибыль от операций с виртуальными активами, полученную в течение года, как разницу между доходами от продажи и расходами на приобретение виртуальных активов в течение года;

физическое лицо должно само декларировать доходы и платить налоги;

не облагать налогом: а) доходы от операций по обмену виртуальные активы на другие виртуальные активы, а также доход от продажи виртуальных активов в пределах одной минимальной заработной платы; б) стоимость виртуальные активы, полученных в результате их эмиссии (создания) или бесплатной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица; убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями); для виртуальных активов, приобретенных до вступления в силу этого закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%;

Относительно налога на прибыль юридических лиц:

вводятся новые разницы для корректировки финансового результата (аналогично тому, как облагаются налогом операции с ценными бумагами);

перечень расходов, учитываемых при осуществлении операций с виртуальными активами, будет определяться Минфином по представлению регулятора.

Относительно налога на добавленную стоимость (НДС):

не являются объектом обложения НДС: операции по выпуску (эмиссии), размещению в любые формы управления, продаже, обмену, погашению виртуальных активов, кроме: а) продажи и обмена NFT; б) продажи и обмена виртуальных активов, удостоверяющих право требовать передачи имущества или предоставления услуги; услуги поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (кроме консультационных услуг, которые облагаются налогом на общих основаниях).

Относительно упрощенной системы налогообложения:

плательщикам единого налога запрещены операции с виртуальными активами;

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, не имеют права использовать упрощенную систему налогообложения.

В части администрирования:

поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые предоставляют услуги резидентам Украины, обязаны стать на учет в органах контроля и подавать ежегодный отчет об операциях с виртуальными активами в отношении физических и юридических лиц, являющихся резидентами Украины (это шаг к постепенному введению CARF и имплементации директивы DAC8);

за невыполнение этих обязанностей предусматриваются штрафы для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые будут применяться в уменьшенных размерах в течение переходного периода (в 2026 году — 10% от установленного размера штрафа, в течение 2027-2029 годов — 25% от установленного размера штрафа).

Предполагается, что вышеупомянутые изменения в Налоговый кодекс заработают с 1 января 2026 года.

Источник: Sud.ua