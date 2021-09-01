PlayStation App відтепер доступний українською





Sony додала підтримку української мови в мобільний застосунок PlayStation App на iOS й Android, і тепер українським користувачам стандартно пропонується локалізована версія інтерфейсу.

Українська версія застосунку вже доступна, причому від користувачів ніяких дій не потрібно (якщо встановлена актуальна версія 21.8.0), а сама підтримка розгортається автоматично на стороні сервера. Судячи з повідомлень користувачів в соцмережах, підтримка української в PlayStation App з’явилась ввечері 31 серпня. І якщо раніше інтерфейс застосунку показувався англійською, то тепер його повністю перекладено українською. Будемо сподіватись, що українська версія магазину PS Store також не забариться — наразі українцям пропонується російська версія інтерфейсу.

Застосунок PlayStation — чергове поповнення в списку відомих американських сервісів та програм, які за останній час отримали повноцінну українську локалізацію. Раніше підтримку української додав Spotify для вебсайту та мобільних застосунків. Apple запустила україномовну версію сайту та наразі готується до запуску української версії Siri. Також онлайн-кінотеатр Netflix готується до запуску україномовної версії сервісу.