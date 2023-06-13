«Мавка» получит сериал-приквел, состоящий из 12 эпизодов. Фильм уже продан более чем в 80 стран, и переговоры продолжаются (но не с Китаем)

После недавней премьеры анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» он начал демонстрироваться в различных странах. А теперь стало известно, что на его основе появится мультсериал. Его будет производить студия Animagrad, входящая в состав Film.UA Group, а французская TeamTO участвует в проекте в качестве партнера по совместной разработке. Сериал будет официально анонсирован на мероприятии Annecy’s Partners Pitch.
Мультсериал «Мавка» станет приквелом к фильму, поясняет Ксения Баранова из Film.UA. По ее словам, действие будет разворачиваться сразу после битвы между людьми и лесным стражем, которая произошла, пока остальные лесные жители спали глубоким зимним сном.
Всего планируется выпустить 12 эпизодов. В каждой серии Мавке и ее друзьям предстоит столкнуться с новыми испытаниями, помогать лесу восстановиться после битвы и восстановить порядок и гармонию. У Мавки также появится новый «легкомысленный» друг, который притягивает к себе неприятности.
Мавке вместе с друзьями предстоит пережить неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и раскрывают большое количество тайн.
«Мы рассматриваем это как возможную франшизу. Мы уже запустили танцевальное шоу и планируем продолжение», — рассказала продюсер Ирина Костюк.
Несмотря на войну, когда аниматоры вынуждены были работать в бомбоубежищах, по словам Костюк, «Мавка. Лісова пісня» стал самым кассовым отечественным анимационным фильмом за всю историю Украины. При этом удалось превзойти показатели голливудских хитов, таких как «Тайная жизнь домашних животных», «Миньоны» и обеих частей «Холодного сердца». В Украине фильм набрал 1,2 млн просмотров.
На данный момент «Мавка» продана более чем в 80 стран — «первый украинский фильм, получивший такое широкое распространение».
«Фильм был или будет выпущен везде, кроме Китая, в настоящее время ведутся переговоры для Японии и Южной Африки. Наши партнеры поражены тем, насколько хорошо все проходит», — добавила Костюк.
Рецензія на мультфільм «Мавка. Лісова пісня» / Mavka: The Forest Song
Источник: variety