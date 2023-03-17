О лимите 150 евро для беспошлинного ввоза посылок из-за границы — на самом деле его повысили почти год назад

Сегодня ряд украинских СМИ распространили информацию, что в Украине повысили лимит беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа — до 150 евро. На самом деле это ложная информация — в украинском законодательстве, регулирующем международные почтовые отправления, ничего пока не менялось, а лимит в 150 евро действительно действует с 30 апреля 2022 года.

Снова 150 евро

Еще в начале 2022 года Совет одобрил изменения в таможенный и налоговый кодексы, чтобы упростить администрирование международных отправлений и вернул беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро (ранее, а именно летом 2019 года, лимит снизили со 150 евро до 100 евро). Так вот, новый (старый) лимит беспошлинного ввоза посылок из-за границы в 150 евро начал действовать с 30 апреля 2022 года — мы писали об этом подробнее в отдельной публикации.

Поименное отслеживание международных посылок

Для ряда изменений законодатели предусмотрели переходный период в полгода. Здесь следует упомянуть противоречивое положение об поименном отслеживании международных посылок — ответственными за сбор копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок авторы законопроекта предлагали сделать операторов почтовой связи и логистической доставки. Но, в конце концов, после критики и общественной огласки эту норму убрали из финального варианта документы — соответствующие правки внесли летом 2022 года.

Новые правила таможенного оофрмления международных отправлений

18 января 2023 года вступили в силу отдельные изменения в порядке, регулирующем международные почтовые отправления, а именно пункты 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 раздела I ЗУ №1999 -ІХ от 25.01.2022 года, которыми вносятся изменения Таможенного Кодекса Украины. Именно эти изменения, которые вступили в силу еще в начале года, ссылается ряд СМИ, и почему-то пишут о повышении лимита беспошлинного ввоза посылок.

Эти изменения приводят украинское законодательство в соответствие с законодательством ЕС. Ключевое нововведение – переход на электронный формат документооборота с внедрением временных и дополнительных реестров международных почтовых и международных экспресс-отправлений вместо таможенных деклараций. Это важные изменения, которые должны ускорить таможенное оформление посылок, а также сделают невозможным начисление некорректного размера налога и пошлины. Детальнее об этом можно почитать в нашем январском материале: