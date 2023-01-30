В Україні змінилися правила щодо міжнародних відправлень (спойлер: це має в рази пришвидшити митне оформлення)

18 січня 2023 року набрали чинності окремі зміни в порядку, що регулює міжнародні поштові відправлення, а саме пункти 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 розділу І ЗУ №1999-ІХ від 25.01.2022 року, якими вносяться зміни Митного кодексу України. Це важливі зміни, які пришвидшать митне оформлення посилок, а також унеможливить нарахування некоректного розміру податку та мита. Ми також запитали у «Нової пошти», як нововведення працюватимуть на практиці.

Спочатку трохи контексту, щоб зорієнтуватися у темі — якщо пам’ятаєте, на початку 2022 року Рада схвалила зміни до митного та податкового кодексів, щоб спростити адміністрування міжнародних відправлень та повернула безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро (раніше, а саме влітку 2019 року, ліміт зменшили зі 150 євро до 100 євро). Так от, новий (старий) ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону у 150 євро почав діяти з 30 квітня 2022 року (ми писали про це детальніше в окремому дописі), а для інших змін законодавці передбачили перехідний період у пів року. Окремої згадки вартий суперечливе положення про поіменне відстежування міжнародних посилок — відповідальними за збір копій паспортів та ідентифікаційних кодів отримувачів посилок автори законопроєкту пропонували зробити операторів поштового зв’язку та логістичного доставлення. Зрештою після критики та суспільного розголосу цю норму прибрали з фінального варіанту документи — відповідні правки внесли влітку 2022 року.

Оновлення митного оформлення міжнародних посилок

Нові правила набули чинності 18 січня 2023 року — йдеться саме про пункти 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 розділу І ЗУ №1999-ІХ від 25.01.2022 року. Ці зміни приводять українське законодавство у відповідність до законодавства ЄС.

Ключове нововведення — перехід на електронний формат документообігу з впровадженням тимчасових та додаткових реєстрів міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень замість митних декларацій. Ці реєстри подаватиме оператор поштового зв’язку чи експрес-перевізник у випадках, коли сумарна фактурна вартість товарів не перевищує еквівалент 150 євро для підприємств та 10 000 євро для громадян.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Як працюватиме на практиці — оцінка «Нової пошти»

В компанії «Нова пошта» розраховують, що оновлення митного оформлення пришвидшить процедуру розмитнення міжнародних посилок — за словами СЕО «Нова Пошта Глобал» Юрія Беневитського, воно відбуватиметься «у декілька разів швидше».

Щодо змін для українців, відтепер компаніям-перевізникам необхідно брати додаткову інформацію у клієнтів, а саме детальний опис товару, його точну назву та характеристики. Більше не достатньо вказати що це електронний гаджет, потрібно конкретизувати, що саме це за товар. Окрім конкретного виробника та точної назви моделі можуть знадобитися додаткові відомості — наприклад, потужність для генератора.

Ниже наводимо повний коментар «Нової пошти»:

«Це імплементація українського законодавства в європейське. Нові зміни стосуються оновлення митного оформлення, а саме запроваджується перехід України на електронний формат документообігу. Це відбудеться за рахунок обміну електронними даними двох систем: митниці та бізнесу. У результаті чого розмитнення повинно відбуватися у декілька разів швидше. Але на все потрібен час і саме тому держава передбачила шестимісячний перехідний період для операторів із доставки міжнародних відправлень, який спрощує адаптацію до нових умов. Проте, відтепер компаніям-перевізникам необхідно брати додаткову інформацію у

клієнтів, а саме детальний опис товару, його точну назву та характеристики. Наприклад: наразі не достатньо вказати що це електронний гаджет, а потрібно конкретизувати – що це комп’ютерна мишка такого виробника і такої-то моделі, або генератор такої марки, назва моделі, потужність і тп. Ці дані допомагають призначити товарам спеціальний код, за яким нараховується відповідний розмір податків та мита. Така система у майбутньому пришвидшить митне оформлення та унеможливить нарахування некоректного розміру податку та мита як в Україні, так і в інших країнах світу.». Юрій Беневитський, СЕО «Нова Пошта Глобал»

***

Залишається нагадати, що в Україні продовжують діяти пільгові умови розмитнення (із застосуванням нульового ПДВ/ мита) окремих критичних категорій товарів — генератори, акумулятори, зарядні станції, Starlink та інші. А податки Які саме? Ввізне мито 10% від фактурної вартості та ПДВ 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита потрібно платити лише з суми перевищення. Наприклад, якщо вартість товару 180 євро, то платежі розраховуються та сплачуються з суми 30 євро.