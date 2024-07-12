По примеру «Дюны»: астронавты будут пить собственную мочу в открытом космосе

Кто бы мог подумать, что science fiction Фрэнка Герберта станет science fact NASA? Дистикомб покоряет космос.

Ученые разработали новое устройство, которое позволит астронавтам превращать мочу в питьевую воду во время космических прогулок. Эта инновация, напоминающая функцию дистикомба из научно-фантастического романа «Дюна», может существенно улучшить условия работы космонавтов вне Международной космической станции. Подобно тому, как фримены на пустынной планете Арракис ценили каждую каплю влаги, астронавты смогут эффективно использовать собственные жидкостные отходы, что критически важно в ограниченной среде космоса.

До сих пор космонавты использовали одноразовые подгузники, известные как «максимально абсорбирующие предметы одежды» (MAG), для удовлетворения естественных потребностей во время выходов в открытый космос. Эти подгузники, разработанные в начале 1980-х годов, собирают и сохраняют мочу, но могут вызывать дискомфорт и даже раздражение кожи во время длительных космических прогулок, которые иногда длятся до восьми часов.

Новая система состоит из гибкого компрессионного белья из антимикробной ткани и силиконовой чаши с датчиком влажности. Когда устройство обнаруживает мочу, включается вакуумная помпа, которая направляет жидкость в фильтрационное устройство на спине астронавта.

Фильтр размером примерно 38 на 23 сантиметра весит 8 килограммов. Он превращает мочу в свежую воду, которую затем можно подавать в питьевой мешок скафандра. Система способна обработать примерно 500 миллилитров воды за пять минут.

София Этлин (Sofia Etlin), ведущий автор исследования из Медицинского колледжа Вейлл Корнелл (Weill Cornell Medicine), объясняет: «Быстрое выведение мочи из организма должно уменьшить некоторые проблемы со здоровьем, которые сейчас возникают у астронавтов, такие как сыпь, инфекции мочевыводящих путей и расстройства пищеварения. Кроме того, больший общий запас воды, который генерирует наша система, поможет астронавтам оставаться гидратированными».

Хотя система еще находится на начальной стадии тестирования, она уже показала эффективность в удалении основных компонентов мочи и снижении уровня соли до безопасных показателей. Однако перед внедрением технологии нужно провести дополнительные испытания в условиях, приближенных к космическим, в частности в условиях микрогравитации.

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Эта разработка особенно актуальна, учитывая планы НАСА создать постоянную базу на Луне до конца десятилетия. Хотя новая система вряд ли появится в космических костюмах в ближайшее время, она может стать важным шагом в улучшении условий работы астронавтов во время длительных космических миссий.

Источник: NASA, Livescience