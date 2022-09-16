По сделке Microsoft и Activision Blizzard Великобритания проведет тщательное расследование

Microsoft может потерять надежду на скорое слияние с Activision Blizzard . Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проведет углубленное расследование поглощения. Регулятор обеспокоен тем, что выкуп может привести к существенному ослаблению конкуренции в стране.

Управление заявило о своем намерении начать более глубокое расследование 1 сентября. Это дало Microsoft время до 8 сентября, чтобы сделать приемлемые уступки. Microsoft отказалась, и CMA усилило проверку. В заявлении для Engadget президент и главный юрист Microsoft Брэд Смит сказал, что компания готова работать с Управлением и хочет расширения доступа людей к играм.

«Мы готовы работать с CMA над последующими шагами и решать любые возникшие проблемы. Sony, как лидер отрасли, говорит, что беспокоится о Call of Duty, но мы заявили, что стремимся сделать игру доступной в один и тот же день на Xbox и PlayStation. Мы хотим, чтобы у людей был больше доступа к играм, а не меньше».

Расследование не обязательно заблокирует сделку, однако может значительно отсрочить слияние и изменить условия сделки. При этом Microsoft и Activision Blizzard ранее заявляли, что будут сотрудничать с регулирующими органами. Глава Microsoft по играм Фил Спенсер утверждал, что его компания сохранит Call of Duty на консолях PlayStation. Если у CMA не возникнет более серьезных возражений, вопрос скорее в том, когда завершится слияние, чем в том, произойдет ли оно вообще.

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Источник: Engadget