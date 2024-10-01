В Польше открыли наночасовню с ChatGPT вместо священника — работает круглосуточно

В Великопольском воеводстве Польши заработала наночасовня, которой руководит искусственный интеллект. Верующим круглосуточно доступно место для молитвы и общения.

Доступ к часовне осуществляется через специальное приложение. Его разработала компания Fibaro, которая специализируется на создании систем умного дома. Приложение позволяет посетителям открывать входную дверь после прохождения верификации.

Парох прихода Имени Иисуса в Познани Радек Раковский (Radek Rakowski) объяснил мотивацию создания такой часовни:

«Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Кто-то хотел бы отдохнуть возле Пречистой после 21:00. Теперь это станет возможным!»

Кроме молитвы, наночасовня станет местом для встреч и общения. Молодежь города сможет использовать это пространство для создания совместных проектов и проведения времени вместе.

Искусственный интеллект, созданный на основе ChatGPT, выполняет роль руководителя часовни: помогает посетителям ориентироваться в пространстве и даже управлять кофеваркой для тех, кто хочет выпить кофе. ИИ-ассистент также оказывает помощь пожилым людям и незрячим посетителям. Он может читать отрывки из Евангелия, озвучивать молитвы и отвечать на вопросы о вере и богословии.

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Тем временем в Великобритании правоохранители также внедряют инновационные технологии. На юго-западе Англии полиция графств Эйвон и Сомерсет тестирует новую систему, которая базируется на искусственном интеллекте. Эта разработка может значительно ускорить расследование давних уголовных дел, сократив работу, на которую обычно тратят десятилетия, до считанных часов.

Источник: dev.ua

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