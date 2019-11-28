«Укрзалізниця» планирует повышение тарифов в 2020 году — билеты на пассажирские поезда подорожают на 21,9%

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Государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок « Укрзалізниця» (УЗ) хочет в 2020 году повысить тарифы как на грузовые, так и на пассажирские перевозки. То есть, да, билеты на пассажирские поезда вскоре опять подорожают. Об этом пишет «Інтерфакс-Україна» со ссылкой на проект финансового плана предприятия на 2020 год, представленный в четверг в Американской торговой палате.

Планируется, что билеты на пассажирские перевозки подорожают на 21,9% — тарифы будут повышаться на 2% ежемесячно с 1 марта 2020 года. В то же время компания продолжит программу по обновлению парка пассажирских составов. Всего на обновление подвижного состава планируется выделить 5,6 млрд грн, 3,3 млрд грн из них — на капитальное строительство, 836 млн грн — на капитальные ремонты.

В проекте есть и другие плановые показатели предприятия:

Объем пассажирских перевозок в 2020 году должен увеличиться на 1,5% — до 28,8 млн пасс.-км. Наибольшее увеличение перевозок пассажиров ожидается в международном сообщении — на 10,1% (до 1,1 млн пасс.-км), тогда как во внутреннем прогнозируется рост на 1,2% (до 22,5 млн пасс.-км), а пригородном — 0,9% (до 5,1 млн пасс.-км).

Доходы УЗ в 2020 году должны составить 105,2 млрд грн, увеличившись на 13% по сравнению с показателем 2019 года. Доходы от грузовых перевозок в 2020 году должны составить 82,9 млрд грн (рост на 14%), пассажирских — 8,9 млрд грн (рост на 8%), дополнительного производства — 9,1 млрд грн (рост на 10%), другие операционные доходы — 2,1 млрд грн (рост на 32%).

Чистая прибыль в 2020 году прогнозируется на уровне 1,3 млрд грн, что на 71,1% меньше плана на 2019 год или на 62% меньше ожидаемого показателя по итогам текущего года.

В УЗ ожидают, что правительство утвердит финансовый план до конца года.

Напомним, в начале месяца « Укрзалізниця» делилась свежей статистикой: на конец октября уже 60% всех ЖД-билетов продавались онлайн, а с начала 2019 года таковых было продано более 25 млн билетов.

Источник: «Інтерфакс-Україна»