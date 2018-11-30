Новости
Kyiv Boryspil Express между ЖД-вокзалом столицы и аэропортом «Борисполь» запущен официально
3

Kyiv Boryspil Express между ЖД-вокзалом столицы и аэропортом «Борисполь» запущен официально

Kyiv Boryspil Express между ЖД-вокзалом столицы и аэропортом «Борисполь» запущен официально

Сегодня, 30 ноября 2018 года, официально запустили новый скоростной поезд между Центральным ЖД-вокзалом Киева и Международным аэропортом «Борисполь». В церемонии открытия Kyiv Boryspil Express приняли участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. главы правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

Проект был реализован очень быстро — от утверждения Правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев. Длина ЖД-маршрута составила 37,5 километров, между двумя конечными станциями есть одна промежуточная — Дарница. От первоначальной идеи добавить еще одну остановку на Выдубичах отказались.

Дорога между ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь» занимает 35 минут, стоимость билета составит 80 грн. Купить билеты можно будет любым удобным способом, включая электронный терминал на вокзале, принимающий платежные карты.

Поезда будут курсировать с интервалом 30-60 минут круглые сутки по следующему расписанию:

На маршруте будут курсировать «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные инклюзивные площади для людей с инвалидностью.

А вот выглядит конечная станция экспресса Kyiv Boryspil Express в аэропорту «Борисполь»:

Напомним, что первый тестовый запуск железнодорожного экспресса в аэропорт «Борисполь» состоялся в октябре текущего года.

Источник: Правительство Украины

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить