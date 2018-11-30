Kyiv Boryspil Express между ЖД-вокзалом столицы и аэропортом «Борисполь» запущен официально

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Сегодня, 30 ноября 2018 года, официально запустили новый скоростной поезд между Центральным ЖД-вокзалом Киева и Международным аэропортом «Борисполь». В церемонии открытия Kyiv Boryspil Express приняли участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и и.о. главы правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.

Запускаємо Kyiv Boryspil Express

— новий швидкісний потяг між Центральним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". #KyivBoryspilExpress #ЕкспресБориспіль pic.twitter.com/f3NOhmbdOk — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 ноября 2018 г.

Проект был реализован очень быстро — от утверждения Правительством до запуска первого поезда прошло всего 9 месяцев. Длина ЖД-маршрута составила 37,5 километров, между двумя конечными станциями есть одна промежуточная — Дарница. От первоначальной идеи добавить еще одну остановку на Выдубичах отказались.

На експресі дорога від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту «Бориспіль» триватиме 35 хвилин. У години пік потяг курсуватиме кожні 30 хвилин. Придбати квиток також можна на вокзалі в електронному терміналі за допомогою картки. pic.twitter.com/VlucG6CL22 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 30 ноября 2018 г.

Дорога между ЖД-вокзалом и аэропортом «Борисполь» занимает 35 минут, стоимость билета составит 80 грн. Купить билеты можно будет любым удобным способом, включая электронный терминал на вокзале, принимающий платежные карты.

Поезда будут курсировать с интервалом 30-60 минут круглые сутки по следующему расписанию:

На маршруте будут курсировать «рельсовые автобусы» производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. В каждом из вагонов расположено 81 сидячее место и специальные инклюзивные площади для людей с инвалидностью.

А вот выглядит конечная станция экспресса Kyiv Boryspil Express в аэропорту «Борисполь»:

Напомним, что первый тестовый запуск железнодорожного экспресса в аэропорт «Борисполь» состоялся в октябре текущего года.

Источник: Правительство Украины