До конца года «Укрзалізниця» запустит на маршруте Kyiv Boryspil Express новый поезд украинского производства и откроет станцию на Выдубичах





Как известно, сейчас на маршруте Kyiv Boryspil Express «Укрзалізниця» полагается исключительно на польские рельсобусы Pesa 620М, которые имеют далеко не безупречную репутацию в плане надежности. До этого момента было немало разговоров, что «Укрзалізниця» ищет альтернативу и вот сейчас стало известно, что уже до конца этого года по маршруту «Киев — аэропорт Борисполь» начнет курсировать новый скоростной поезд украинского производства. Соответствующее объявление сделал глава правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Глава национального оператора железнодорожных перевозок приурочил анонс к чрезвычайной популярности экспресса, отметив, что сейчас пассажиропоток составляет более 3000 человек в сутки. Также Кравцов отметил, что строительство платформы на Выдубичах почти завершено и к концу года, как и планировалось, она будет введена в строй. Таким образом уже до Нового года пассажиры смогут осуществлять посадку на экспресс до международного аэропорта «Борисполь» не только на центральном ЖД вокзале Киева, но и на станции Выдубичи.

Увы, никаких подробностей касательно таинственного поезда украинского производства Евгений Кравцов не предоставил, но тут можно вспомнить о разработках Крюковского завода. Напомним, в начале года украинское предприятие представило концепт гибридного электропоезда на основе дизель-поезда ДПКр-3. Тогда говорилось, что этот поезд разрабатывается с прицелом на Kyiv Boryspil Express. Собственно, по срокам тоже все сходится, так что высока вероятность, что речь идет именно об этом поезде.

Источник: Facebook Евгений Кравцов