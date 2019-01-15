«Свыше 2000 рейсов и более 71 тыс. пассажиров»: «Укрзалізниця» похвасталась результатами работы Kyiv Boryspil Express и снизила прогнозируемый годовой пассажиропоток в 2,5 раз
Национальный железнодорожный оператор «Укрзалізниця» опубликовал на своем сайте очередную порцию статистики о проекте, который компания считает одним из своих главных достижений за 2018 год. Конечно же, речь о скоростном экспрессе Kyiv Boryspil Express. Недавно количество совершенных на маршруте поездок перевалило за 2000 штук, а число перевезенных пассажиров — за 71 тыс. человек (71 225).
В официальном заявлении компании говорится, что на сегодня 96,6% всех поездок выполняются четко по расписанию, что, как отмечает оператор, является высоким показателем по сравнению с аналогичными мировыми практиками.
По словам председателя правления АО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, ежедневно рельсовые автобусы перевозят на линии полторы-две тысячи пассажиров. Он также отметил, что при нынешнем спросе по итогам года «Укрзалізниця» рассчитывает перевезти около 1 млн пассажиров. Это весьма примечательно, учитывая, что ранее «Укрзалізниця» говорила о 2,5 млн пассажиров и 200 млн грн доходов. Справедливости ради отметим, что Кравцов выразил уверенность на рост пассажиропотока, цитируем, по мере развития авиасообщения и улучшением благосостояния граждан.
Остается добавить, что в нынешнем году «Укрзалізниця» планирует интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах.
Источник: «Укрзалізниця»
- Долгожданный скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express с билетами по 80 грн, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь», был запущен 30 ноября 2018 года. По иронии судьбы в первый же день один из рельсобусов Pesa Bydgoszcz SA, эксплуатируемых на маршруте, сломался, вызвав двухчасовую задержку в расписании. Позже было еще несколько инцидентов, но в последнее время экспресс работает стабильно. Сейчас он функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. Полное расписание есть на сайте «Укрзалізниці».