«Свыше 2000 рейсов и более 71 тыс. пассажиров»: «Укрзалізниця» похвасталась результатами работы Kyiv Boryspil Express и снизила прогнозируемый годовой пассажиропоток в 2,5 раз

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Национальный железнодорожный оператор «Укрзалізниця» опубликовал на своем сайте очередную порцию статистики о проекте, который компания считает одним из своих главных достижений за 2018 год. Конечно же, речь о скоростном экспрессе Kyiv Boryspil Express. Недавно количество совершенных на маршруте поездок перевалило за 2000 штук, а число перевезенных пассажиров — за 71 тыс. человек (71 225).

В официальном заявлении компании говорится, что на сегодня 96,6% всех поездок выполняются четко по расписанию, что, как отмечает оператор, является высоким показателем по сравнению с аналогичными мировыми практиками.

По словам председателя правления АО «Укрзалізниця» Евгения Кравцова, ежедневно рельсовые автобусы перевозят на линии полторы-две тысячи пассажиров. Он также отметил, что при нынешнем спросе по итогам года «Укрзалізниця» рассчитывает перевезти около 1 млн пассажиров. Это весьма примечательно, учитывая, что ранее «Укрзалізниця» говорила о 2,5 млн пассажиров и 200 млн грн доходов. Справедливости ради отметим, что Кравцов выразил уверенность на рост пассажиропотока, цитируем, по мере развития авиасообщения и улучшением благосостояния граждан.

Остается добавить, что в нынешнем году «Укрзалізниця» планирует интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах.

Источник: «Укрзалізниця»