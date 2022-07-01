Почти 237 тыс. авто ввезли в Украину за время действия льготного растаможивания

С 1 июля в Украине начал действовать ряд нововведений — визовый режим с россией и увеличение страховых сумм по договорам «автогражданки» (полисы ОСАГО, конечно же, подорожали). Кроме того, льгот на растаможку автомобилей, действовавших с начала апреля, больше нет. За время действия «нулевого растаможивания» (с 9 апреля по 1 июля) в Украину было ввезено 236 792 автомобиля. Точную цифру сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Сумма предоставленной льготы за время действия режима «нулевого растаможивания» – 26,1 млрд грн.

Относительно темпов ввоза авто, июнь ожидаемо стал последним и самым большим по количеству ввозимых авто — 44% от всех или 105,3 тыс. авто. Для сравнения, в апреле было ввезено 33,5 тыс. авто, а в мае — 98 тыс. График ниже иллюстрирует, как новости по законопроекту №7418 об отмене льгот влияли на темпы ввоза автомобилей из Европы.

В последние дни темп за сутки увеличился до 7500 тысяч автомобилей, что тоже не удивляет. Это привело к образованию километровых очередей из автомобилей на еврономерах на украинских границах.