Зеленский подписал закон, возвращающий импортные пошлины и налоги на растаможку авто

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7418, которым возобновляются акцизы, пошлины и 20% НДС на импортные товары, отмененные в марте этого года. Об этом свидетельствует сайт Рады, где говорится, что документ, который 21 июня сразу в двух чтениях поддержали законодатели (За проголосовали 234 депутата), 30 июня вернули с подписью президента.

Это также означает, что с 1 июля упраздняется, в частности, и льготное растаможивание авто.

С начала апреля в Украине ввели специальные условия растаможки автомобилей и других транспортных средств — ввозимые из-за границы автомобили освободили от уплаты налогов (налог на добавленную стоимость, акцизный налог и ввозную пошлину). Первоначально планировалось, что «нулевое растаможивание» авто будет действовать во время военного положения, которое в конце мая продлили еще на 90 дней — до 23 августа. В то же время почти сразу начались споры по отмене этого льготного режима, а 30 мая Кабмин внес в Раду законопроект №7418 с предложением вернуть пошлины на ввоз в Украину авто для собственного пользования. В пояснительной записке законодатели аргументировали это тем, что в настоящее время многие злоупотребляют «нулевой» ставкой и оформляют автомобили премиум-класса стоимостью более 1 млн грн.

Также законопроект возобновляет налогообложение для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, и для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

В правительстве сообщали, что с момента отмены налогов в целом ввезли более 119 тыс. автомобилей, а бюджет недополучил около 13 миллиардов гривен поступлений. Там прогнозируют, что возврат пошлины позволит пополнять бюджет на минимум 3,5 миллиарда гривен ежемесячно. На чем построен такой прогноз, остается догадываться.

Что интересно, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев напомнил, что законопроект №7418 закон освобождения от налогов для электромобилей. На самом деле, это откровенная манипуляция, ведь к электромобилям он не имеет никакого отношения — на электрические модели нулевая ставка действует с 2018 года.

Ранее правительство обещало до 1 июля запустить упрощенную процедуру быстрого растаможивания автомобилей онлайн – все можно будет сделать прямо в приложении «Дия». По состоянию на момент выхода новости этого не произошло. Как именно будет работать услуга, рассказывали в отдельном материале.