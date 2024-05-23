POCO F6 и POCO F6 Pro доступны для предзаказа в Украине по цене от 19 тыс. грн

Вскоре в Украине начнутся продажи новых смартфонов POCO F6 и POCO F6 Pro. Эти новинки уже доступны для предварительного заказа.

POCO F6

POCO F6 первым в серии F получил CrystalRes-дисплей. Новинка оснащена 6,67-дюймовым экраном Flow AMOLED DotDisplay с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит. Устройство получило процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

На задней панели доступна двойная камера. Она содержит главный 50-мегапиксельный сенсор с поддержкой OIS и EIS. Также пользователям доступен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Дополнительно доступен инфракрасный порт. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP64. Устройство имеет размеры 160,5×74,5×8 мм и вес 179 г.

Смартфон POCO F6 предлагается в черном, зеленом и титановом цветах и имеет цену 18999 грн по предзаказу.

POCO F6 Pro

Версия POCO F6 Pro имеет 6,67-дюймовый дисплей CrystalRes-Flow-AMOLED с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 4000 нит, а также ШИМ-затемнением 3840 Гц. В этом случае предлагается процессор Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон доступен в конфигурациях памяти 12+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ.

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Камера POCO F6 Pro — тройная. В дополнение к возможностям камеры POCO F6 здесь дополнительно доступен 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Эта модель имеет размеры 160,86×74,95×8,21 мм и вес 209 г.

POCO F6 Pro доступен для предзаказа в черном и белом цветах по цене от 23 999 грн.