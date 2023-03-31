Под открытым письмом о вреде ИИ обнаружены фейковые подписи Сэма Альтмана, Си Цзиньпина и других. Их удалили и начали проверку

Уже 1859 человек, в том числе Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и несколько ведущих исследователей ИИ, подписались под открытым письмом, призывающим к шестимесячной паузе в разработке более мощных систем искусственного интеллекта.

Письмо сразу же вызвало фурор: некоторые подписавшие его лица отступили от своих предыдущих позиций, часть знаковых подписей оказались фальшивыми, а ряд других исследователей и экспертов в области ИИ выразили несогласие с предметом и подходом письма.

Под открытым письмом есть подписи CEO Stability AI Эмада Мостака, писателя Юваля Ноя Харари, соучредителя Pinterest Эвана Шарпа. Некоторые подписавшие работают в компаниях, участвующих в гонке ИИ, включая Google и Microsoft. Никто из OpenAI, которая разрабатывает и коммерциализирует модели GPT, не подписал письмо.

Все подписи были подтверждены «Институтом будущего жизни» как «независимо проверенные посредством прямого общения». Несмотря на проверку, под письмом некоторое время присутствовали фейковые подписи – в том числе людей, выдающих себя за генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, президента Китая Си Цзиньпина и главного научного сотрудника по искусственному интеллекту в Meta Яна ЛеКуна. Институт очистил список и приостановил появление подписей из-за проверки каждой из них.

Часть экспертов ИИ критикуют письмо за то, что оно способствует ажиотажу вокруг ИИ вместо его охлаждения, а также не описывает конкретных действий по устранению потенциального вреда от технологии.

Источник: Vice