На OpenAI пожаловались в FTC — это сделала организация, которая при поддержке Маска пытается замедлить разработку ИИ из-за рисков для человечества

В Федеральную торговую комиссию США (FTC) поступила очередная жалоба на OpenAI – стартап, разрабатывающий большие языковые модели и запустивший популярный ИИ чат-бот.

Некоммерческая исследовательская группа Center for AI and Digital Policy (CAIDP) в четверг обнародовала жалобу, обвиняющую OpenAI в нарушении раздела 5 Закона о FTC, запрещающего недобросовестную и обманчивую деловую практику. GPT-4 в документе называют «предвзятой, обманчивой и представляющей риск для конфиденциальности и общественной безопасности». Группа говорит, что большая языковая модель не отвечает стандартам комиссии по «прозрачности, понятности, честности и подотчетности» искусственного интеллекта.

От Федеральной торговой комиссии требуют установить способ независимой оценки продуктов GPT перед их будущим развертыванием, создать публичную систему отчетности об инцидентах для GPT-4 и разработать стандарты для генеративных продуктов ИИ.

Президент CAIDP Марк Ротенберг также подписал открытое письмо, обнародованное в среду, призвавшее приостановить по меньшей мере на шесть месяцев «обучение систем ИИ, мощнее GPT-4». Среди подписантов – генеральный директор Tesla (который также является соучредителем OpenAI) Илон Маск и соучредитель Apple Стив Возняк.

Источник: CNBC