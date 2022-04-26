Поддержка Variable Refresh Rate на PS5 появится уже на этой неделе

На этой неделе на консолях PS5 начнётся разворачивание поддержки Variable Refresh Rate (VRR). Чтобы ощутить преимущества этой технологии, потребуется иметь телевизор или монитор, оснащённый поддержкой HDMI 2.1 и VRR.
Variable Refresh Rate позволяет динамически синхронизировать частоту обновления дисплея и графического выхода консоли PS5. Это повышает визуальную производительность игр благодаря сведению к минимуму или устранения визуальных артефактов. Таким образом игровой процесс во многих играх кажется более плавным, а графика выглядит более чёткой. Ранее выпущенные игры для PS5 можно оптимизировать для VRR с помощью патча, а будущие игры могут включать поддержку VRR сразу при выходе.
В ближайшие недели следующие игры для PS5 получат патчи, обеспечивающие поддержку VRR:
- Astro’s Playroom
- Call of Duty: Vanguard
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Deathloop
- Destiny 2
- Devil May Cry 5 Special Edition
- DIRT 5
- Godfall
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Tiny Tina’s Wonderlands
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Tribes of Midgard
В качестве дополнительной опции также будет доступна возможность применить VRR к играм для PS5, которые её не поддерживают. Хотя в таком случае возможно появление визуальных артефактов.
После получения обновления для консоли PS5 функция VRR будет автоматически включена для поддерживаемых игр, если устройство пользователя подключено к совместимому телевизору или монитору. При желании поддержку VRR можно отключить через меню настроек в разделе Screen and Video.
Источник: playstation