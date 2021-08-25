Подписчикам YouTube Premium на iPhone стал доступен режим Picture in Picture (как включить)





В июне команда YouTube анонсировала для iOS режим Picture in Picture («Картинка в Картинке»), и вот сейчас спустя два месяца функциональность в рамках бета-теста стала доступна для подписчиков YouTube Premium, обратил внимание 9to5Google.

Как включить Picture in Picture в YouTube на iOS

Чтобы получить доступ к Picture in Picture на iPhone или iPad, необходима платная подписка YouTube Premium.

Для активации нужно открыть веб-браузер и перейти на страницу www.youtube.com/new. Затем прокрутите вниз до пункта «Картинка в картинке на iOS» и нажмите «Попробовать», после чего появится окно входа в учетную запись. Во время просмотра видео на YouTube просто выйдите из приложения с помощью кнопки «Домой» или смахивания вверх, после чего активируется режим «Картинка в картинке». Блокировка экрана телефона во время просмотра PiP приостановит воспроизведение видео, но при необходимости можно возобновить его с помощью кнопок управления плеером на экране блокировки.

В публикации 9to5Google говорится, что некоторые пользователи смогли включить функцию как на iPad, так и на iPhone, но доступ не во всех случаях открывается сразу (Удаление и переустановка приложения может решить проблему).

YouTube уточняет, что функция будет доступна «до 31 октября», и мы не знаем, что произойдет после этой даты. Будем надеяться, что после этого Picture in Picture станет доступной всем пользователям, а не только владельцам платной подписки.