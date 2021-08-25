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Подписчикам YouTube Premium на iPhone стал доступен режим Picture in Picture (как включить)

Подписчикам YouTube Premium на iPhone стал доступен режим Picture in Picture (как включить)

Подписчикам YouTube Premium на iPhone стал доступен режим Picture in Picture (как включить)


В июне команда YouTube анонсировала для iOS режим Picture in Picture («Картинка в Картинке»), и вот сейчас спустя два месяца функциональность в рамках бета-теста стала доступна для подписчиков YouTube Premium, обратил внимание 9to5Google.

Как включить Picture in Picture в YouTube на iOS

Чтобы получить доступ к Picture in Picture на iPhone или iPad, необходима платная подписка YouTube Premium.

Подписчикам YouTube Premium на iPhone стал доступен режим Picture in Picture (как включить)

Для активации нужно открыть веб-браузер и перейти на страницу www.youtube.com/new. Затем прокрутите вниз до пункта «Картинка в картинке на iOS» и нажмите «Попробовать», после чего появится окно входа в учетную запись. Во время просмотра видео на YouTube просто выйдите из приложения с помощью кнопки «Домой» или смахивания вверх, после чего активируется режим «Картинка в картинке». Блокировка экрана телефона во время просмотра PiP приостановит воспроизведение видео, но при необходимости можно возобновить его с помощью кнопок управления плеером на экране блокировки.

В публикации 9to5Google говорится, что некоторые пользователи смогли включить функцию как на iPad, так и на iPhone, но доступ не во всех случаях открывается сразу (Удаление и переустановка приложения может решить проблему).

YouTube уточняет, что функция будет доступна «до 31 октября», и мы не знаем, что произойдет после этой даты. Будем надеяться, что после этого Picture in Picture станет доступной всем пользователям, а не только владельцам платной подписки.

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