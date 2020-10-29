Microsoft: Xbox Series X|S — единственные консоли нового поколения с полноценной архитектурой AMD RDNA 2-го поколения





Ни для кого не секрет, что обе игровые консоли нового поколения — Xbox Series X|S и PlayStation 5 — построены на базе 7-нм гибридного процессора, разработанного компанией AMD. Но вот сейчас стало известно, что только Xbox Series X|S поддерживают полный набор возможностей, которые предоставляет архитектура RDNA 2-го поколения, использующаяся в видеокартах Radeon RX 6000 (Navi 2X). Об этом сообщила Microsoft сразу после презентации AMD.

Это подтверждает предыдущие сообщения, что в PlayStation 5 используется некая кастомизированная версия RDNA 2. Увы, в пресс-релизе Microsoft не стала углубляться в детали и пока можно только гадать, чем полноценный RDNA 2 в Xbox Series X|S лучше/хуже модифицированной версии RDNA 2 в PlayStation 5.

Модель Xbox Series X Xbox Series S PlayStation 5 Видеокарта AMD RDNA 2: 52 вычислительных блока CU

1,825 ГГц

12,15 Тфлопс AMD RDNA 2: 20 вычислительных блоков CU

1,565 ГГц

4 Тфлопс AMD RDNA 2: 36 вычислительных блоков CU

2,23 ГГц

10,23 Тфлопс

Как бы там ни было, Digital Foundry и другие авторитетные издания уже получили в свое распоряжение новые консоли, так что прямые сравнения производительности PS5 и Xbox Series X в оптимизированных играх уже не за горами, и вскоре все окончательно прояснится.

Пока же можно сказать, что GPU RDNA 2 в Xbox Series X|S полностью совместимы с графическим API DirectX 12 Ultimate. То есть, поддерживаются все последние технологии: и DirectX Raytracing, обеспечивающая реализацию различных эффектов рейтрейсинга, и Variable Rate Shading (позволяет оптимизировать применение шейдеров, снижая точность расчетов в малозначимых участках кадра), и Mesh Shaders (позволяет более эффективно обрабатывать большие объемы данных) и Sampler Feedback (позволяет более эффективно расходовать видеопамять, загружая текстуры высокого разрешения только в тот момент, когда это нужно, и затенять статические объекты). Кроме того, Microsoft подтвердила, что в обозримом будущем Xbox получит поддержку продвинутого ИИ-апскейлинга — аналог NVIDIA DLSS.