Полноценные обзоры NVIDIA GeForce RTX 3090 подтверждают прирост производительности в играх до 10-15% по сравнению с GeForce RTX 3080





24 сентября начались продажи новой флагманской видеокарты на базе архитектуры Ampere – NVIDIA GeForce RTX 3090. Напомним, эта модель содержит 10496 CUDA ядер и 24 ГБ памяти GDDR6X, обладает показателем TDP 350 Вт, а её цена составляет $1499.

Эмбарго на публикацию обзоров новинки уже снято, и в сети появилось уже несколько десятков соответствующих публикаций от различных ресурсов. На сайте videocardz есть отдельная страница с подборкой обзоров на различных языках. Желающие могут ознакомиться с результатами тестирования каждого ресурса. Мы же остановится на публикации и выводах сайта tomshardware.

Отмечается, по результатам тестирования в 9 играх можно сделать вывод, что потенциал флагмана раскрывается только на высоких разрешениях. Так, при разрешении 1080p без эффектов трассировки лучей новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition лишь на несколько процентов опережает модель NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition (цена которой составляет $699). Даже при повышении разрешения до 1440p отрыв новинки от GeForce RTX 3080 составляет менее 10% (около 8%). Лишь при использовании разрешения 4K и настроек качества изображения Ultra видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 начинает демонстрировать более значимое преимущество. Но и в данном случае опережение нельзя назвать существенным – примерно 10,5% в старых играх без поддержки трассировки лучей и около 15% в новых проектах с поддержкой трассировки лучей. Таким образом, прирост производительности никак не оправдывает более чем 2-кратного увеличения цены по сравнению с версией GeForce RTX 3080.

Похожие показатели получили и обозреватели ресурса hothardware. В игровых тестах при разрешении 4K видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 опережает GeForce RTX 3080 примерно на 15% (до 17%). Но в тесте 3DMark Time Spy «отрыв» составляет всего лишь 1,1%. Причиной тому может быть ограничение со стороны процессора, который не даёт раскрыть потенциал GPU. В синтетических тестах и приложениях для создания контента новинка опережает модель GeForce RTX 3080 примерно на 20% (от 16% до 21%), что соответствует приросту количества CUDA ядер.

Если же сравнивать видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition с производительными видеокартами NVIDIA предыдущего поколения, то прирост производительности уже более ощутимый. Например, отрыв от Titan RTX достигает 35-40%.