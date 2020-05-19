Полноценный анонс Sony PlayStation 5 ожидается в августе, но саму консоль, вероятно, покажут в июне





Журналист VentureBeat Джефф Грабб, который ранее неоднократно публиковал достоверную информацию о готовящихся устройствах, поделился свежими (неофициальными) данными о ближайших планах большой тройки производителей игровых приставок.

Больше всего многих, конечно же, интересует, когда уже Sony проведет презентацию PS5 и расскажет все подробности о своей новой консоли. Если верить информаторам Джеффа Грабба, ближайшее мероприятие Sony запланировано на начало июня, что полностью согласуются с предыдущими утечками.

По словам журналиста, первоначально Sony планировала мероприятие на 4 июня, но уже изменила планы, а новая дата, увы, пока неизвестна. Изначально планировалось, что эта презентация будет целиком посвящена новым играм для PS5 и пока неясно, планируются ли какие-то анонсы по самой консоли PS5. Джефф Грабб утверждает, что полноценный анонс PlayStation 5 с публикацией подробных характеристик состоится в рамках следующего мероприятия State of Play, запланированного на начало августа и тоже посвященного новым играм (только уже собственным, а не сторонним). Отталкиваясь от этой информации и недавних утечек, указывающий на более ранний показ PS5, существует высокая вероятность, что Sony покажет финальный дизайн консоли на грядущей презентации игр в июне, либо же вскоре после этого. А вот сколько будет стоить мы в лучшем случае узнаем в августе.

Что касается Microsoft, которая уже показала и рассказала очень многое о новой консоли Xbox Series X (не так давно прошла первая презентация Xbox 20/20 с анонсами первых игр для консоли), 9 либо 10 июня компания проведет очередное крупное мероприятие, где расскажет какие-то новые подробности о консоли и сервисах. В то же время в июле должна пройти большая презентация эксклюзивов Xbox Game Studios — нам покажут геймплей и расскажут интересные детали о разработке проектов.

Наконец, планы Nintendo. Увы, у Nintendo пока не планируется ничего грандиозного. В подтверждение предыдущих слухов сообщается, что компания, скорее всего, не будет проводить традиционную презентацию E3 Nintendo Direct в июне. Судя по всему, на данный момент у Nintendo нет четких планов по обновлению Nintendo Direct, а новые игры для Switch могут анонсировать в любой момент, как было с Paper Mario: Origami King на прошлой неделе.

Источник: VentureBeat