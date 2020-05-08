Что рассказала и показала Microsoft на первой презентации игр Xbox Series X

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Вечером 7 мая Microsoft провела презентацию Inside Xbox, посвященную играм для консоли следующего поколения от сторонних студий. Это была лишь первая из множества таких трансляций под общим названием Xbox 20/20, которые ожидают нас в будущем — компания будет делиться новостями об играх и Xbox Series X каждый месяц до конца года. Собрали в одном месте все анонсы вчерашней презентации и трейлеры новых игр.

Но сперва несколько слов о специальном логотипе Microsoft для игр, оптимизированных под Xbox Series X. Его вы можете видеть на изображении выше. Он выглядит как логотип «Enhanced», используемый Microsoft для игр Xbox One X. Так вот, для оптимизированных игр Xbox Series X Optimized заявлена поддержка разрешения 4K при кадровой частоте вплоть до 120 fps, рейтрейсинг, DirectStorage, и более быстрая загрузка.

Разработчики «используют возможности [Xbox Series X] для оптимизации своих игр по своему усмотрению», — объясняет Дэймон Бэйкер, глава отдела Xbox, который отвечает за оценку контента. — «Более высокие разрешения, сумасшедшая частота кадров, трассировка лучей и, конечно, более быстрая загрузка в игре».

И хотя поддержка 4K заявлена в рамках программы Xbox Series X Optimized, пока до конца непонятно, будет ли это нативная поддержка и «честные» 4K или же более высокое разрешение будет достигаться за счет Checkerboarding и Dynamic Resolution.

Переходя к анонсам презентации, в общей сложности более 140 компаний работают над играми для новой консоли Series X.

На презентации Microsoft показала 13 новых игр для консоли Xbox Series X, включая тайтлы от Ubisoft, Deep Silver и Bloober Team. Все они имеют статус Xbox Series X Optimized. Ниже приводим полный список игр:

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Теперь к трейлерам и кадрам с геймплеем, позволяющим наглядно оценить уровень графики с рейтрейсингом в новых проектах для Xbox Series X:

Трейлер с геймплейными кадрами Assassin’s Creed Valhalla

Фактические этот тот же «кинематографичный» ролик на движке, который нам показывали на прошлой неделе, так как «живого» геймплея в нем нет. Игра выйдет осенью, но точная дата по-прежнему неизвестна.

Трейлер Bright Memory: Infinite

Новый научно-фантастический шутер от первого лица, в котором игроки также владеют мечом и сражаются с фантастическими монстрами. Разработкой проекта занимается китайский разработчик-одиночка Цзэн Сяньчэнь (он и есть студия FYQD Personal Studio). Проект также выйдет в Steam, но пока точной даты релиза у него нет.

Анонсирующий трейлер Call of the Sea

Call of the Sea — приключенческая игра-головоломка от первого лица, действие которой разворачивается в альтернативной версии 1930-х на таинственном острове. Главная героиня ищет пропавшего мужа и разгадывает тайны «утерянной цивилизации». Анонс Chorus Однопользовательский боевой шутер, он полон причудливых эффектов и стрельбы в космосе. В центре сюжета девушка по имени Нара — пилот космического корабля, которая вынуждена столкнуться со своим «темным прошлым». Издатель — Deep Silver, релиз запланирован на 2021 год.

Дебютный трейлер DIRT 5

Новая часть знаменитой серии гоночных симуляторов DIRT выйдет в октябре на текущем и следующем поколении консолей, а также на ПК. В 2021 году она станет доступна в Stadia. О ней расскажем более подробно в отдельной заметке (Upd: вот она).

Madden NFL 21

ЕА объявила, что все покупатели Madden NFL 21 могут получить бесплатную копию данной игры, если купят ее на Xbox One до 31 декабря 2020 года. Предложение ограничено по времени и истекает 31 марта 2021 года.

Анонс Scarlet Nexus