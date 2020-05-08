Что рассказала и показала Microsoft на первой презентации игр Xbox Series X
Вечером 7 мая Microsoft провела презентацию Inside Xbox, посвященную играм для консоли следующего поколения от сторонних студий. Это была лишь первая из множества таких трансляций под общим названием Xbox 20/20, которые ожидают нас в будущем — компания будет делиться новостями об играх и Xbox Series X каждый месяц до конца года. Собрали в одном месте все анонсы вчерашней презентации и трейлеры новых игр.
Но сперва несколько слов о специальном логотипе Microsoft для игр, оптимизированных под Xbox Series X. Его вы можете видеть на изображении выше. Он выглядит как логотип «Enhanced», используемый Microsoft для игр Xbox One X. Так вот, для оптимизированных игр Xbox Series X Optimized заявлена поддержка разрешения 4K при кадровой частоте вплоть до 120 fps, рейтрейсинг, DirectStorage, и более быстрая загрузка.
Разработчики «используют возможности [Xbox Series X] для оптимизации своих игр по своему усмотрению», — объясняет Дэймон Бэйкер, глава отдела Xbox, который отвечает за оценку контента. — «Более высокие разрешения, сумасшедшая частота кадров, трассировка лучей и, конечно, более быстрая загрузка в игре».
И хотя поддержка 4K заявлена в рамках программы Xbox Series X Optimized, пока до конца непонятно, будет ли это нативная поддержка и «честные» 4K или же более высокое разрешение будет достигаться за счет Checkerboarding и Dynamic Resolution.
Переходя к анонсам презентации, в общей сложности более 140 компаний работают над играми для новой консоли Series X.
На презентации Microsoft показала 13 новых игр для консоли Xbox Series X, включая тайтлы от Ubisoft, Deep Silver и Bloober Team. Все они имеют статус Xbox Series X Optimized. Ниже приводим полный список игр:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Bright Memory Infinite
- Call of the Sea
- Chorus
- DiRT 5
- Madden NFL 21
- Scarlet Nexus
- Scorn
- Second Extinction
- The Ascent
- The Medium
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Yakuza: Like a Dragon
Теперь к трейлерам и кадрам с геймплеем, позволяющим наглядно оценить уровень графики с рейтрейсингом в новых проектах для Xbox Series X:
Трейлер с геймплейными кадрами Assassin’s Creed Valhalla
Фактические этот тот же «кинематографичный» ролик на движке, который нам показывали на прошлой неделе, так как «живого» геймплея в нем нет. Игра выйдет осенью, но точная дата по-прежнему неизвестна.
Трейлер Bright Memory: Infinite
Новый научно-фантастический шутер от первого лица, в котором игроки также владеют мечом и сражаются с фантастическими монстрами. Разработкой проекта занимается китайский разработчик-одиночка Цзэн Сяньчэнь (он и есть студия FYQD Personal Studio). Проект также выйдет в Steam, но пока точной даты релиза у него нет.
Анонсирующий трейлер Call of the Sea
Call of the Sea — приключенческая игра-головоломка от первого лица, действие которой разворачивается в альтернативной версии 1930-х на таинственном острове. Главная героиня ищет пропавшего мужа и разгадывает тайны «утерянной цивилизации».
Анонс Chorus
Однопользовательский боевой шутер, он полон причудливых эффектов и стрельбы в космосе. В центре сюжета девушка по имени Нара — пилот космического корабля, которая вынуждена столкнуться со своим «темным прошлым». Издатель — Deep Silver, релиз запланирован на 2021 год.
Дебютный трейлер DIRT 5
Новая часть знаменитой серии гоночных симуляторов DIRT выйдет в октябре на текущем и следующем поколении консолей, а также на ПК. В 2021 году она станет доступна в Stadia. О ней расскажем более подробно в отдельной заметке (Upd: вот она).
Madden NFL 21
ЕА объявила, что все покупатели Madden NFL 21 могут получить бесплатную копию данной игры, если купят ее на Xbox One до 31 декабря 2020 года. Предложение ограничено по времени и истекает 31 марта 2021 года.
Анонс Scarlet Nexus
Ролевой боевик в аниме-стилистике от Bandai Namco, который занимается бывший руководитель серии «Tales of». Перевоплотитесь в Юито Сумераги, психокинетического воина, который умеет разбрасывать вещи своим разумом и исследовать техно-футуристический город Новая Химука. Пока даты релиза нет.
Трейлер Scorn
Первая демонстрация польского хоррора от первого лица на Xbox Series X. По стилистике эта «атмосферная приключенческая игра в жанре ужасов от первого лица», напоминает работы Г. Р. Гигера, швейцарского художника, наиболее известного своей дизайнерской работой над фильмом «Чужой». Здесь не так много реального игрового процесса, но он выглядит достаточно жутко.
Анонс Second Extinction
Кооперативный шутер на троих, в котором будет много оружия, чтобы отбиться от динозавров-мутантов.
Анонсирующий трейлер The Ascent
Экшен-RPG, которую можно будет проходить как одному, так и в компании с друзьями. Она о киберпанк-мире, который в один миг остался без мегакорпорации, контролирующей все аспекты жизни людей.
Анонс Medium
Хоррор нового поколения от Bloober Team (Observer и Blair Witch). Главным героем выступает Марианна, медиум, застрявшим между двумя мирами: настоящим и духовным. Студия обещает больше деталей в ближайшее время. Игра выйдет осенью на Xbox Series X и ПК. И она сразу появится в Game Pass.
Трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Продолжение культовой классической RPG о вампирах по-прежнему не имеет даты выхода.
Yakuza: Like A Dragon
Новая часть в знаменитой приключенческой японской серии ролевых игр Yakuza; Yakuza: Like a Dragon начинает новую сюжетную линию без главного персонажа Кадзумы Кирю, чья история закончилась в Yakuza 6. К слову, Like a Dragon также будет поддерживать функцию перекрестного сохранения между версиями игры для Xbox One и Xbox Series X, в дополнение к Smart Delivery.
Microsoft также объявила, что девять из новых игр будут поддерживать систему Smart Delivery — общая копия для обеих поколений Xbox One и Xbox Series X. Вот список из 10 игр с поддержкой Smart Delivery от сторонних разработчиков:
- Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)
- Call of the Sea (Raw Fury)
- Chorus (Deep Silver)
- Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)
- DiRT 5 (Codemasters)
- Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment)
- Second Extinction (Systemic Reaction)
- The Ascent (Neon Giant / Curve Digital)
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive)
- Yakuza: Like a Dragon (Sega)
В июне Microsoft расскажет подробности о своей платформе и сервисах, а в июле состоится большая презентация эксклюзивов Xbox Game Studios — нам покажут геймплей и расскажут интересные детали о разработке проектов.