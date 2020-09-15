Полнокадровая беззеркальная камера Sony A7C: компактные размеры, ISO до 51200, запись видео 4K и цена $1800





Компания Sony подготовила к выпуску новую модель беззеркальной камеры A7C. Новинка является наиболее компактным решением в среии полнокадровых камер Alpha, но по своим размерам больше похоже на устройство с сенсором формата APS-C, например, A6400.

Новинка оснащена 24,2-мегапиксельным полнокадровым сенсором и встроенной системой стабилизации изображения. В камере доступны поворотный 3-дюймовый LCD дисплей с разрешением 921 тыс. точек и электронный видоискатель. Устройство позволяет повышать светочувствительность до ISO до 51200. Поддерживается возможность ведения серийной съёмки с автоматическим определением экспозиции с частотой 10 кадров в секунду. Камера способна записывать видео в разрешении 1080p с частотой 120 кадров в секунду или 4K с частотой 30 кадров в секунду. В обоих случаях битрейт может достигать 100 Мбит/с. Камера несёт на борту порт USB-C и дополнительно содержит модуль беспроводной связи Wi-Fi. Новинка имеет размеры 124,0×71,1×59,7 мм и массу 509 г.

Для камеры A7C компания Sony разработала новый комплектный объектив 28-60mm f4-5.6. Его длина в сложенном состоянии составляет всего 45 мм. Sony заявляет, что новая камера вместе с новым объективом вместе представляют собой «самую маленькую и легкую систему полнокадровой камеры в мире».

Новая полнокадровая беззеркальная камера Sony A7C поступит в продажу в следующем месяце по цене $1799. Это на $200 меньше по сравнению с моделью A7 III, которая была выпущена в 2018 году и близка по характеристикам к новинке. Комплект с новым объективом обойдётся в $2099.

Источник: The Verge