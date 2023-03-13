Полноценный трейлер киноверсии «Русалочки» с украинским дубляжом, премьера запланирована на 25 мая

Через несколько месяцев в украинский прокат выйдет фильм «Русалочка» от Walt Disney Pictures. Эта приключенческая семейная фэнтезийная картина расскажет историю о красивой и вдохновенной молодой русалке Ариэль.

Ариэль – самая молодая и дерзкая из дочерей короля Тритона. Она стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика. Хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должен следовать зову сердца. Поэтому она заключает соглашение со злой морской ведьмой, Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, какая она жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и корону отца.

Будущий фильм – это экранизация одноименного анимационного фильма Disney 1989 года, который сам по себе основан на одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена 1837 года. Режиссером «Русалочки» выступил номинант на «Оскар» Роб Маршалл («Чикаго», «Мэри Поппинс»). Сценарий написал двукратный номинант на премию «Оскар» Дэвид Мэгги («Жизнь Пи»). Главную роль русалки Ариэль исполнила певица и актриса Голли Бейли. В фильме также снимались Давид Диггз, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Аквафина, Джейкоб Трембле. Музыку написал композитор Алан Мэнкен.

Фильм «Русалочка» выйдет в прокат в Украине 25 мая 2023 года.