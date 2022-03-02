Польська студія Thing Trunk підняла ціну на свою гру Book of Demons у Steam для Росії з 549 до 6666 рублів

Розробники з польської студії Thing Trunk підняли ціну свого проекту Book of Demons у Steam для гравців із Росії. До підняття гра коштувала 549 ​​рублів, а тепер символічні 6666 рублів.

Студія також опублікувала звернення, в якому повідомляється, що розробники підтримують Україну, а підвищення ціни тимчасове і покликане привернути увагу російських геймерів до нападу Росії на Україну.

Для підтримки українців поляки пішли на відчайдушні заходи, адже більшість гравців їхньої Book of Demons із Росії і вже знищують рейтинг гри у Steam. Українські геймери! Не залишайтеся осторонь! Поверніть грі хороший рейтинг.