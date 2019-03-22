Получить разрешение на подключение водоснабжения теперь можно через интернет

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Украинское правительство продолжает постепенное внедрение электронных сервисов. Буквально на днях в Украине была запущена возможность регистрировать земельный участок через интернет и проводить онлайн-мониторинг рассмотрения заявлений. А теперь в Украине запустили онлайн сервис для получения разрешений на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

«До июня 2017 года выдачу разрешений на спецводопользование осуществляли областные госадминистрации. В рамках гармонизации государственной политики в водной сфере нормам Евросоюза, эта функция была передана Госводагентству и его территориальным органам», — сообщила руководитель Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

По её словам, разработка системы выдачи электронных разрешений длилась менее 2 лет.

В правительстве сообщают, что с помощью электронного сервиса разрешение на подключение к водоснабжению должен поступить потребителю в течение 30 дней. При этом отсутствие контактов с работниками соответствующих служб устранят коррупцию при получении разрешений.

Также в правительстве надеются, что введение электронного сервиса уменьшит количество отказов в выдаче разрешений на подключение к системе водоснабжения, ведь сейчас около 25% таких отказов происходили из-за неточностей в бумажных документах.

Воспользоваться онлайн услугой получения разрешений на подключение к системам водоснабжения и водоотведения можно по ссылке или на сайте правительства.

Вместе с электронной услугой правительство открыло реестр водопользователей Украины.

Источник: hromadske