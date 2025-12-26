Получил две коробки Samsung 9100 PRO стоимостью $6000 вместо двух SSD — разрешили оставить себе

Иногда говорят, «и на нашей улице когда-то перевернется грузовик с…» чем-то дорогим. Маленький «грузовик» с SSD пришел к этому пользователю Amazon.

Пользователь Reddit с ником 1trollzor1 заказал два SSD, а получивший две коробки. По его словам, он получил накопители общей стоимостью $6000. Сейчас их владелец решает, продать излишек или создать большой SSD-сервер NAS. Счастливчик утверждает, что служба поддержки Amazon официально разрешила оставить всю партию себе.

На фото можно видеть коробки с SSD Samsung 9100 PRO. Они предназначены для PCIe 5.0 x4, имеют формфактор NVMe 2.0 M.2 2280, производитель отмечает скорость последовательного считывания до 14 800 МБ/с и записи до 13 400 МБ/с.

Кроме коробок с накопителями, пользователь не привел каких-либо подтверждений, и нельзя точно сказать, что это не хайп SSD в коробках можно было взять для фотографии на работе или где-то еще, факт их наличия не говорит о владении сам по себе. Но вообще это далеко не первый случай, когда Amazon позволяет оставить ложную доставку, если заказчик получил дополнительные или более дорогие товары. Один такой автор новости знает в реальной жизни, и он также касается компьютерных компонентов.

VideoCardz напоминает, что в июне 2025 года другой пользователь Reddit утверждал, что заказал один SSD Samsung 990 EVO Plus на 2 ТБ и якобы получил коробку с девятью накопителями. Есть и более старое сообщение, об одном Samsung 870 EVO 500 ГБ, вместо которого поступили десять таких. Так что сам факт невиданной щедрости странный, но возможный.