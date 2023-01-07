Полиция арестовала тысячи преступников, взломав зашифрованную телефонную сеть EncroChat в 2020-м году. Но законно ли это?

Зашифрованная телефонная сеть EncroChat, взломанная полицией в 2020 году, оказалась местом общения преступников, которые торговали оружием, наркотиками и откровенно общались об убийствах или похищениях людей в сообщениях. Однако это привело не только к ряду арестов, но и к искам со стороны самих преступников — те сочли такой взлом незаконным.

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Вредоносное программное обеспечение, которое правоохранители тайно установили в зашифрованную систему, разоблачило более 100 миллионов сообщений, показавших внутреннюю работу преступного мира.

Немецкий адвокат Кристиан Лёдден в октябре 2020 года общался с потенциальными клиентами только об одном: его подзащитные, против которых возбудили уголовные производства, утверждали, что использовали EncroChat и волновалась, что их устройства сломали и потенциально могли выявить доказательства преступлений.

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«У меня было 20 таких встреч, – говорит Лёдден. «Тогда я понял, — приближается стихийное бедствие».

У подозреваемых были проведены обыски, изъяты тысячи килограммов наркотиков. Многие пользователи EncroChat по всей Европе, в том числе в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах, уже находятся в тюрьмах, по некоторым делам суды еще продолжаются.

Однако кое-кто подвергает сомнению хакерскую операцию полиции. Адвокаты утверждают, что взломанные сообщения не должны использоваться в качестве доказательств в суде — мол, правила по обмену данными были нарушены, а подозреваемые не получили справедливых судов.

В конце 2022-го года одно из таких дел в Германии было передано в высший суд Европы, и если его рассмотрят в пользу подозреваемых, это потенциально может «взорвать» сотни других подобных дел. Эксперты говорят, что это негативно влияет на доверие к сквозному шифрованию по всему миру.

«Даже у плохих людей естьправа. Мы не защищаем преступников. Мы защищаем права обвиняемых», — говорит Лёдден.

Взлом EncroChat

EncroChat была основана в 2016 году, на момент взлома в 2020-м в ней было зарегистрировано около 60 000 человек.

Пользователи платили тысячи долларов за использование специально настроенного телефона Android, который, согласно веб-сайту компании EncroChat, мог «гарантировать анонимность». Среди «безопасных функций» телефона: зашифрованные чаты, заметки и звонки с использованием версии протокола Signal, а также возможность «тревожного удаления» всего на телефоне и поддержка клиентов в реальном времени.

Полиция, вероятно, не сломала шифрование сети, а скомпрометировала серверы EncroChat в Рубе, Франция, и, наконец, загрузила вредоносные программы на устройстве. Несмотря на то, что мало известно о том, как произошёл взлом или какой тип вредоносного программного обеспечения использовался, согласно судебным документам, пострадали 32 477 из 66 134 пользователей EncroChat в 122 странах.

Во многих странах Европы суды постановили, что сообщения EncroChat можно использовать в качестве доказательства. Однако сейчас эти решения оспариваются. Каждая страна, как известно, имеет свою правовую систему с отдельными правилами относительно типов доказательств, которые могут быть использованы, и процессов, которые должны соблюдать прокуроры. Например, в Великобритании в основном запрещено использовать «перехваченные» доказательства в суде.

Апелляции в высших судах

В октябре региональный суд Берлина направил апелляцию по делу EncroChat в Суд Европейского Союза (CJEU), один из высших судов континента. Орган должен принять решение из 14 пунктов о том, как данные передавались по Европе и как они использовались в уголовных делах.

Лёдден, не участвует в деле, которое направили в CJEU, но координирует работу с десятком других юристов, говорит, что судьи предлагали людям выгодные соглашения и смягчили приговоры за признание вины по некоторым из первых дел.

Адвокат использовал несколько линий защиты: часто поднимая вопрос о том, какая правовая база была использована для оправдания сбора данных с устройств людей и рассмотрение самих данных.

«Вы не знаете, как французы получили данные. Единственное, что ясно, это то, что это не полные данные, потому что есть пробелы, и информация не полностью расшифрована», — говорит адвокат.

Дата, когда дело рассмотрит Суд ЕС, еще не установлена. В другом громком судебном процессе два британских пользователя EncroChat подали апелляцию в высший европейский суд по правам человека. Также в октябре Кассационный суд Франции подверг сомнению предыдущие судебные решения EncroChat и заявил, что их следует пересмотреть.

Чем занимались пользователи EncroChat

Данные, полученные после взлома, стали настоящим кладом для правоохранителей — количество арестов организованных преступников в Германии выросло на 17%, а в Великобритании арестовано по меньшей мере 2800 человек. Среди них: двое мужчин, которые планировали устроить стрельбу с целью мести (приговорены к 18 годам каждый); торговец наркотиками, реализовавший 8 килограммов кокаина и героина (заключенный на 14 лет); еще шесть человек арестованы за контрабанду экстази и осуждены на 140 лет.

В Нидерландах шестерых человек арестовали после того, как полиция обнаружила семь транспортных контейнеров, переоборудованных в «камеры для пыток» — их не успели использовать, благодаря как раз взлому телефонов преступников.

В июне прошлого года полиция в Доминиканской Республике, как сообщается, арестовала возможных организаторов самой сети EncroChat.

Военная полиция Национальной жандармерии Франции, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и федеральное следственное полицейское агентство Германии отказались комментировать судебные дела. Ян Оп Ген Оорт, представитель Европола, говорит, что расследование проводилось в рамках работы совместной следственной группы:

«Данные по делу были собраны на основе положений французского законодательства и с судебного разрешения через рамки международного сотрудничества судебных и правоохранительных органов».

Охотники за шифрованием

EncroChat — не единственная зашифрованная телефонная сеть, взломанная полицией. Правоохранители проводили операции против Ennetcom, Sky ECC и Anom (ФБР тайно взяло контроль над последним и управляло сетью), что подчеркивает большое внимание к шифрованию.

В течение многих лет полиция жаловалась, что шифрование мешает получить доступ к данным, в Европе и США предлагаются законы, которые могут его ослабить. Взлом телефонных сетей, которые считаются зашифрованными и высокозащищенными (некоторые могут быть законными, а другие более теневыми), также вызывает вопрос о тактике правоохранительных органов и прозрачности.

«Мы видим, что правоохранительные органы фактически нормализуют практику, которая создает опасный прецедент в плане слежки», — говорит Лор Бодригае-Жерар, юридический директор некоммерческой организации в сфере уголовного правосудия в Европе Fair Trials.

Один суд в Финляндии уже постановил, что данные, собранные ФБР от Anom, не могут быть использованы – тяжесть предполагаемых преступлений не оправдывала способ доступа к данным, утверждали местные отчеты. Тем временем Верховный суд Италии заявил, что методы, используемые для доступа к сообщениям Sky ECC, должны быть раскрыты.

Более 100 голландских юристов предупредили, что полиция идет по «скользкому пути», используя хакерские атаки и скрывая свои методы. В открытом письме правозащитники отметили, что в будущем мишенями могут стать Signal или WhatsApp:

«Эти службы уже под подозрением, основанном только на использовании надежного шифрования и защиты собственной конфиденциальности».

Источник: Wired, BBC