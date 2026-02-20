tradfi
Новости WTF 20.02.2026 comment views icon

Полиция Нидерландов арестовала мужчину, которому сама случайно отправила конфиденциальные файлы

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Поліція Нідерландів ув'язнила чоловіка, якому сама випадково надіслала конфіденційні файли

40-летнего мужчину из Риддеркерка в Нидерландах арестовали за то, что он якобы загрузил файлы, которые полиция случайно прислала ему, а затем, по сообщениям, отказался возвращать их, если не получит вознаграждение.


Об этом говорится в отчете Национальной полиции Нидерландов об инциденте. В отчете отмечается, что мужчину арестовали за «компьютерный взлом». До инцидента он контактировал с полицией, чтобы передать файлы, связанные с другим делом. Когда полиция прислала ему ссылку для загрузки изображений, которые были в его распоряжении, он вместо этого был перенаправлен на совершенно другую страницу.

«Из-за ошибки была предоставлена ссылка для загрузки вместо ссылки для выгрузки, что позволило мужчине загрузить конфиденциальные документы полиции, — сказали полицейские.

Нидерландская полиция не вдается в подробности относительно того, как именно это произошло и почему. Хотя известно, что подозреваемому в шантаже была отправлена ссылка, не объясняется, каким образом конфиденциальные документы были загружены на эту коммуникационную платформу. После того как мужчина загрузил файлы, полиция связалась с ним и приказала удалить их.

«Он заявил, что выполнит требование только если получит что-то взамен», — заявили в полиции.

Поэтому они решили арестовать мужчину и провести обыск в его доме в поисках файлов, чтобы «предотвратить возможное распространение». Нидерландская полиция не уточняет, что именно мужчина хотел получить «взамен», хотя можно предположить, что речь идет о денежном вознаграждении. Полиция намекает, что не только отказ удалить файлы и требование вознаграждения могут быть потенциально незаконными действиями, но и сама загрузка этих файлов также может считаться правонарушением.


«Если вы получаете ссылку для загрузки, зная, что должны были получить ссылку для выгрузки, вам четко сообщают не загружать, а вы все равно решаете загрузить файлы, вы можете быть виновными в несанкционированном доступе к компьютерной системе. Получатель мог обоснованно предположить, что ссылки для загрузки и файлы, предоставленные через него, не предназначены для него», — указано в отчете.

В таких случаях эксперты по безопасности советуют воздерживаться от загрузки неизвестных файлов без четкой проверки их назначения и источника, поскольку несанкционированное завладение конфиденциальными данными, а тем более — попытка использовать их для давления или вымогательства, может иметь правовые последствия для лица, получившего эти материалы. Более того, речь идет не только о вопросах ответственности за отказ удалить такие файлы и возможный шантаж, но и о потенциальном нарушении законов о доступе к компьютерным системам и информации, даже если получение документов произошло из-за технической ошибки.

В целом, во многих юрисдикциях случаи, связанные с непреднамеренным доступом к конфиденциальным материалам, также вызывали юридические последствия или серьезные последствия для расследований. Например, масштабный инцидент произошел во время утечки внутренних документов полиции в Канзас-Сити (США), когда объемные конфиденциальные материалы о полицейских злоупотреблениях оказались в открытом доступе из-за нарушения безопасности, что вызвало общественный резонанс и вопросы о достоверности уголовных дел.

Голова Агенції з кібербезпеки США завантажував конфіденційні документи у ChatGPT

Спецпроекты
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Источник: PCgamer.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Владельцам iPhone начали выплачивать $95 млн за "шпионаж" из-за Siri
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
Ещё одна игра ломает смартфон: вытащите кабель, чтобы выстрелить
Нидерландский суд признал брак недействительным из-за обетов, написанных ChatGPT
Видео постороннего ютюбера случайно оказалось на сайте Белого дома: “Знал бы — оделся бы получше”»
ИИ-бот на день "положил" облако Amazon, потому что решил удалить и переписать код
Автор PCWorld протестировал ИИ "Ask Intel": он едва не доломал поврежденный ПК
Актер Геральта выбрал лучший роман в The Witcher 3: Трисс и Йен "пролетели"
Плагин-гибриды используют в 3 раза больше топлива, чем обещают производители: исследование
Смартфоны Xiaomi 17 официально запустят 28 февраля: каких обновлений ждать?
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
В Украине запускают сервис "єЧек": бумажные чеки перейдут "в цифру" и ваше банковское приложение
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить