Полиция Нидерландов арестовала мужчину, которому сама случайно отправила конфиденциальные файлы

40-летнего мужчину из Риддеркерка в Нидерландах арестовали за то, что он якобы загрузил файлы, которые полиция случайно прислала ему, а затем, по сообщениям, отказался возвращать их, если не получит вознаграждение.





Об этом говорится в отчете Национальной полиции Нидерландов об инциденте. В отчете отмечается, что мужчину арестовали за «компьютерный взлом». До инцидента он контактировал с полицией, чтобы передать файлы, связанные с другим делом. Когда полиция прислала ему ссылку для загрузки изображений, которые были в его распоряжении, он вместо этого был перенаправлен на совершенно другую страницу.

«Из-за ошибки была предоставлена ссылка для загрузки вместо ссылки для выгрузки, что позволило мужчине загрузить конфиденциальные документы полиции, — сказали полицейские.

Нидерландская полиция не вдается в подробности относительно того, как именно это произошло и почему. Хотя известно, что подозреваемому в шантаже была отправлена ссылка, не объясняется, каким образом конфиденциальные документы были загружены на эту коммуникационную платформу. После того как мужчина загрузил файлы, полиция связалась с ним и приказала удалить их.

«Он заявил, что выполнит требование только если получит что-то взамен», — заявили в полиции.

Поэтому они решили арестовать мужчину и провести обыск в его доме в поисках файлов, чтобы «предотвратить возможное распространение». Нидерландская полиция не уточняет, что именно мужчина хотел получить «взамен», хотя можно предположить, что речь идет о денежном вознаграждении. Полиция намекает, что не только отказ удалить файлы и требование вознаграждения могут быть потенциально незаконными действиями, но и сама загрузка этих файлов также может считаться правонарушением.





«Если вы получаете ссылку для загрузки, зная, что должны были получить ссылку для выгрузки, вам четко сообщают не загружать, а вы все равно решаете загрузить файлы, вы можете быть виновными в несанкционированном доступе к компьютерной системе. Получатель мог обоснованно предположить, что ссылки для загрузки и файлы, предоставленные через него, не предназначены для него», — указано в отчете.

В таких случаях эксперты по безопасности советуют воздерживаться от загрузки неизвестных файлов без четкой проверки их назначения и источника, поскольку несанкционированное завладение конфиденциальными данными, а тем более — попытка использовать их для давления или вымогательства, может иметь правовые последствия для лица, получившего эти материалы. Более того, речь идет не только о вопросах ответственности за отказ удалить такие файлы и возможный шантаж, но и о потенциальном нарушении законов о доступе к компьютерным системам и информации, даже если получение документов произошло из-за технической ошибки.

В целом, во многих юрисдикциях случаи, связанные с непреднамеренным доступом к конфиденциальным материалам, также вызывали юридические последствия или серьезные последствия для расследований. Например, масштабный инцидент произошел во время утечки внутренних документов полиции в Канзас-Сити (США), когда объемные конфиденциальные материалы о полицейских злоупотреблениях оказались в открытом доступе из-за нарушения безопасности, что вызвало общественный резонанс и вопросы о достоверности уголовных дел.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: PCgamer.com