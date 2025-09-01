Перепутали с террористом: полиция задержала 16-летнего фана Resident Evil, который создал "слишком" реалистичный косплей

16-летний юноша сделал действительно реалистичный косплей Resident Evil — но вместо лайков он получил нежелательное внимание полиции. И еще проехался до участка в наручниках.

В Лондоне, 30 августа, прохожие увидели на улице человека в шлеме, бронежилете и с автоматом в руках. Они позвонили в полицию, которая приехала мгновенно. Подозреваемого повалили на землю и арестовали. Но им оказался не террорист, а фанат Resident Evil.

Со стороны 16-летнего подростка история была такова: он просто шел на фестиваль London Anime & Gaming. В его руках был автомат MP5 — муляж с оранжевым наконечником, что является стандартным признаком для подделок. Хотя обычные прохожие не знали таких нюансов, да и среди них не было фанатов серии Capcom. В противном случае они бы узнали Ханка — персонажа Resident Evil, который носит противогаз и форму с логотипом Umbrella Corporation.

«16-летний парень остается под стражей после задержания по подозрению во владении имитацией огнестрельного оружия», — сообщил представитель полиции.

Британские законы здесь строгие. Имитацию огнестрельного оружия запрещено носить в общественных местах без веской причины. Подделки нельзя производить или продавать, если они слишком реалистичны. А для несовершеннолетних ограничения еще жестче: им вообще нельзя владеть бутафорскими пистолетами или автоматами, которые похожи на настоящие. Исключения есть только для театров, фильмов или реконструкций.

Теперь полиция должна определить, насколько реалистично выглядел этот муляж MP5. Если признают, что слишком — подростку могут выдвинуть официальные обвинения. Не советуем ему в будущем делать косплей на Леона Кеннеди, который возвращается в новую часть Resident Evil. Потому что придется провожать последнее большое появление персонажа объяснениями в полиции, что он честно не хотел никому навредить.

Источник: Dexerto